Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Каждый двадцатый легковой автомобиль в России – китайский
24.02.2025

Каждый двадцатый легковой автомобиль в России – китайский

    • На начало 2025 года в России насчитывалось 2 млн 356 тыс. легковых автомобилей китайских брендов, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

    Таким образом, на долю «китайцев» приходится 5% от общего числа зарегистрированных легковых машин в России или каждый двадцатый автомобиль относится к китайской марке.

    Самым распространенным автомобильным брендом из КНР в нашей стране является Chery, которому принадлежит свыше 20% от всех зарегистрированных китайских автомобилей. В количественном выражении это составляет 528,2 тыс. единиц. Второе место занимает Geely (422,4 тыс. шт.), третье – Haval (404,3 тыс. шт.). Также в ТОП-5 попали Changan и Lifan – 171,9 тыс. и 151 тыс. шт. соответственно. Отметку в 100 тысяч машин преодолел Great Wall (130,7 тыс. шт.).

    Лидерство среди зарегистрированных в России китайских автомобилей принадлежит кроссоверу Haval Jolion, парк которого на начало этого года составил 164,2 тыс. экземпляров. Отметку в 100 тыс. зарегистрированных автомобилей преодолел также кроссовер Chery Tiggo 7 PRO MAX (104 тыс. шт.). В пятерку самых распространенных «китайцев» также вошли Geely Coolray (94,7 тыс. шт.), Chery Tiggo 4 PRO (83,7 тыс. шт.) и OMODA C5 (74 тыс. шт.).

    Фото: АВТОСТАТ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.02.2025 Три казахстанско-китайских жд терминала планирует открыть в этом году
    24.02.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2025
    21.02.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 8 неделя 2025
    21.02.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 вырос на 35,6%
    20.02.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
    20.02.2025 Zhonggu запускает сервис в Индию и Вьетнам
    Госрегулирование Показать всё
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    20.02.2025 Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •