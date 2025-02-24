Каждый двадцатый легковой автомобиль в России – китайский

На начало 2025 года в России насчитывалось 2 млн 356 тыс. легковых автомобилей китайских брендов, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

Таким образом, на долю «китайцев» приходится 5% от общего числа зарегистрированных легковых машин в России или каждый двадцатый автомобиль относится к китайской марке.

Самым распространенным автомобильным брендом из КНР в нашей стране является Chery, которому принадлежит свыше 20% от всех зарегистрированных китайских автомобилей. В количественном выражении это составляет 528,2 тыс. единиц. Второе место занимает Geely (422,4 тыс. шт.), третье – Haval (404,3 тыс. шт.). Также в ТОП-5 попали Changan и Lifan – 171,9 тыс. и 151 тыс. шт. соответственно. Отметку в 100 тысяч машин преодолел Great Wall (130,7 тыс. шт.).

Лидерство среди зарегистрированных в России китайских автомобилей принадлежит кроссоверу Haval Jolion, парк которого на начало этого года составил 164,2 тыс. экземпляров. Отметку в 100 тыс. зарегистрированных автомобилей преодолел также кроссовер Chery Tiggo 7 PRO MAX (104 тыс. шт.). В пятерку самых распространенных «китайцев» также вошли Geely Coolray (94,7 тыс. шт.), Chery Tiggo 4 PRO (83,7 тыс. шт.) и OMODA C5 (74 тыс. шт.).

Фото: АВТОСТАТ