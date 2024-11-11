Дефиле транспортной моды

21 ноября в Музее железных дорог России состоится показ транспортной моды, сообщили SeaNews в пресс-службе ОЖД. Свою форму представят компании железнодорожного, воздушного, городского наземного, подземного и речного транспорта. На дефиле продемонстрируют модели форменной летней и зимней одежды для машинистов, капитанов, водителей троллейбуса и трамвая, проводников и бортпроводников, билетных кассиров и дежурных по станции.

Униформу сотрудников покажут Северо-Западная дирекция скоростного сообщения, Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания», Октябрьская дирекция моторвагонного подвижного состава, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, железнодорожная пассажирская компания «Тверской экспресс», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», АО «Авиакомпания Смартавиа», ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ГК «Астра Марин» и Российский университет транспорта.

Также будут продемонстрированы исторические образцы формы из коллекций Музея железных дорог России, мемориального комплекса «Дорога Победы» и Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД».

Мероприятие приурочено ко Дню работника транспорта и пройдет при поддержке Банка ВТБ и Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге.

Фото: предоставлено пресс-службой ОЖД