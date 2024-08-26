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MOL изучит возможности использования биометана из коровьего навоза
26.08.2024

MOL изучит возможности использования биометана из коровьего навоза

    • Mitsui O.S.K. Lines (MOL) в сотрудничестве с компаниями JA Hamanaka, Takanashi Milk Products Co., Ltd., Hokkaido Gas Co., Ltd. и властями города Хаманака займется изучением возможностей производства и использования биометана из навоза.

    Ценное сырье будут поставлять коровы с ферм города Хаманака в префектуре Хоккайдо, где процветает молочное животноводство.

    В настоящее время сжиженный природный газ используется в качестве низкоуглеродной альтернативы традиционным видам топлива. Использование СПГ позволяет снизить выбросы углекислого газа с судов и на промышленных предприятиях на 25-40% в сравнении с традиционными видами топлива.

    Целью исследования является оценка целесообразности использования всего или части биометана, производимого в Хаманаке, в качестве судового и промышленного топлива, с тем чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

    Биометан, отмечают в MOL, является эффективным источником энергии в целях декарбонизации, поскольку может использоваться с применением существующей транспортной и промышленной инфраструктуры.

    Фото: MOL


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