MOL изучит возможности использования биометана из коровьего навоза

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) в сотрудничестве с компаниями JA Hamanaka, Takanashi Milk Products Co., Ltd., Hokkaido Gas Co., Ltd. и властями города Хаманака займется изучением возможностей производства и использования биометана из навоза.

Ценное сырье будут поставлять коровы с ферм города Хаманака в префектуре Хоккайдо, где процветает молочное животноводство.

В настоящее время сжиженный природный газ используется в качестве низкоуглеродной альтернативы традиционным видам топлива. Использование СПГ позволяет снизить выбросы углекислого газа с судов и на промышленных предприятиях на 25-40% в сравнении с традиционными видами топлива.

Целью исследования является оценка целесообразности использования всего или части биометана, производимого в Хаманаке, в качестве судового и промышленного топлива, с тем чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Биометан, отмечают в MOL, является эффективным источником энергии в целях декарбонизации, поскольку может использоваться с применением существующей транспортной и промышленной инфраструктуры.

Фото: MOL