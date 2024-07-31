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Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
31.07.2024

Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах

    • Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), сообщает пресс-служба Центрального Банка РФ.

    Законопроект, вводящий такую норму, Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

    По закону программу ЭПР будет утверждать Банк России при согласовании с заинтересованными ведомствами. Предполагается, что в отношении эксперимента будет предусмотрен особый порядок расчетов с использованием криптовалют, а также ограничены круг участников и срок действия.

    Кроме того, Госдума приняла закон, который допускает возможность обращения иностранных цифровых прав в России, а российских цифровых прав — за рубежом. Это в том числе позволит расширить механизмы использования цифровых прав в расчетах в ходе внешнеторговой деятельности.

    Документ также закрепляет в законодательстве порядок и условия майнинга криптовалют, вводит основные понятия, которые с ним связаны.

    Фото: Freepik

     


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