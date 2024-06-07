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Высоцк отгрузил первую партию зерна в Бразилию
07.06.2024

Высоцк отгрузил первую партию зерна в Бразилию

    • В начале июня 2024 года из порта Высоцкий отгружена первая партия российской пшеницы в Бразилию, сообщили SeaNews в пресс-службе Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

    Как рассказал директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Руслан Хасанов, отгрузка зерна в Бразилию из российских портов Балтийского моря была осуществлена впервые.

    «Партию пшеницы объёмом 31 тыс. тонн проверили в испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», – сказал он. – Результаты исследований подтвердили соответствие российской пшеницы требованиям страны-импортера».

    Отмечается, что была проведена фумигация партии с установкой системы рециркуляции газовоздушной смеси.

    Особенностью данной отгрузки стало то, что, кроме стандартной процедуры осмотра трюмов на предмет пригодности к перевозке партии и фумигации, по требованию принимающей груз страны специалистами филиала была проведена дезинфекционная обработка трюмов, добавили в учреждении.

    Отметим, что зерновой терминал в порту Высоцк заработал весной прошлого года, к концу 2023 года порт вышел на показатель по перевалке зерна 627 тыс. тонн, в планах компании в этом году выйти на проектную мощность 4 млн тонн. Посмотрим пока терминал работает в тестовом режиме. В стратегии компании – перепрофилирование мощностей для обработки угля морского порта Высоцк в специализированный зерновой комплекс,

    Всего с начала 2024 года в лаборатории Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было исследовано 435 тыс. тонн зерна, отправленного на экспорт из портов Ленинградской области. Более половины исследованной экспортной зерновой продукции приходится на пшеницу мягкую – 241 тыс. тонн или 55,4%. Российская пшеница направлялась в Италию, Бельгию, Мали, Турцию, Марокко, Индию, Иорданию, Алжир, на Кубу и в Бразилию.

    Справка Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»: Бразилия является членом Меркосур (общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой), что оказывает значительное влияние на торговые отношения внутри региона. В частности, импорт пшеницы из стран-членов Меркосур не облагается пошлинами, что создает для данных стран значительное конкурентное преимущество на бразильском рынке зерна.

    В 2023 году крупнейшим поставщиком пшеницы в Бразилию стала Аргентина, объем поставок которой составил 2,3 млн тонн. Российская Федерация, несмотря на отсутствие подобных торговых преференций, также активно экспортировала пшеницу в Бразилию – в 2023 году объёмы поставок российской пшеницы в Бразилию составили 929 тыс. тонн.

    Фото: Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»


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