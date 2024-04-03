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Новая техника в Мурманском морском рыбном порту
03.04.2024

Новая техника в Мурманском морском рыбном порту

    • АО «Мурманский морской рыбный порт» в рамках программы обновления перегрузочной техники закупило семь электропогрузчиков марки SHANN, JAC, сообщает пресс-служба порта.

    В том числе первые пять единиц техники, предназначенных для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на холодильниках, уже прибыли в порт. Еще два электропогрузчика, изготавливаемые по спецзаказу для работы в стесненных условиях судовых трюмов, ожидаются в июне текущего года.

    Отмечается, что обновление перегрузочного оборудования порта является долгосрочной программой Мурманского рыбного порта, которая позволит последовательно заменить устаревшую технику порта на современную, более высокопроизводительную и технологичную, и повысить качество оказываемых услуг.

    Кроме того, в марте в порт прибыла новая комбинированная дорожная машина на базе ГАЗ NEXT.

    Новая специализированная техника позволит порту обеспечить содержание внутрипортовых дорогу в чистоте летом и уборку снега в зимнее время, а также оказывать соответствующие услуги предприятиям города, добавили в ММРП.

    Фото: ММРП


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