Новая техника в Мурманском морском рыбном порту

АО «Мурманский морской рыбный порт» в рамках программы обновления перегрузочной техники закупило семь электропогрузчиков марки SHANN, JAC, сообщает пресс-служба порта.

В том числе первые пять единиц техники, предназначенных для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на холодильниках, уже прибыли в порт. Еще два электропогрузчика, изготавливаемые по спецзаказу для работы в стесненных условиях судовых трюмов, ожидаются в июне текущего года.

Отмечается, что обновление перегрузочного оборудования порта является долгосрочной программой Мурманского рыбного порта, которая позволит последовательно заменить устаревшую технику порта на современную, более высокопроизводительную и технологичную, и повысить качество оказываемых услуг.

Кроме того, в марте в порт прибыла новая комбинированная дорожная машина на базе ГАЗ NEXT.

Новая специализированная техника позволит порту обеспечить содержание внутрипортовых дорогу в чистоте летом и уборку снега в зимнее время, а также оказывать соответствующие услуги предприятиям города, добавили в ММРП.

Фото: ММРП