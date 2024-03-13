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Автомобильный рынок Беларуси в феврале 2024 года
13.03.2024

Автомобильный рынок Беларуси в феврале 2024 года

    • В феврале 2024 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Беларуси составили 2,7 тыс. единиц, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

    Таким образом, относительно февраля прошлого года автомобильный рынок Беларуси вырос на 138%, а относительно января текущего года – на 32%.

    Такая положительная динамика говорит о том, что автомобильный рынок Беларуси успешно преодолел период спада и сейчас находится на этапе роста. Этому способствовало появление в продаже большого количества новых китайских марок авто, развитие белорусского локального производства, а также тот факт, что автокредиты вновь стали более доступными, сообщили в БАА.

    По итогам января-февраля этого года количество проданных легковых автомобилей увеличилось в 2,6 раза до 4,35 тыс. штук.

    В феврале доля легкого коммерческого транспорта в феврале составила 8% от общего числа проданных членами БАА автомобилей (или 225 штук), новых легковых автомобилей – 92% (или 2474 штуки), причём из них 57% приходятся на бренд Geely (1407 штук).

    Фото: Xinhua


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