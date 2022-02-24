Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Суэцкий канал возглавил коррупционный рейтинг в шиппинге
24.02.2022

Суэцкий канал возглавил коррупционный рейтинг в шиппинге


    • Организация по борьбе с коррупцией в морском судоходстве (MACN) опубликовала отчет о коррупции в шиппинге с данными за последние 10 лет.

    В настоящее время в анонимной системе MACN зафиксировано свыше 50 тыс. сообщений об инцидентах, связанных с вымогательством у экипажей, в 1 тыс. портов в 149 странах.

    В топ-20 лидеров по вымогательству вошли порты Египта, Индонезии, Нигерии, Бангладеш, Таиланда, Китая, Шри-Ланки, Сенегала, Алжира. Чаще всего у экипажей требуют сигареты, алкоголь и наличные деньги.

    Коррупционный рейтинг возглавляет Суэцкий канал (1,8 тыс. случаев коррупции, из них в 1,6 тыс. случаев вымогали сигареты). Вторым в списке «взяточников» идет индонезийский порт Танджунг-Приок (1,4 случаев коррупции, из них 1 тыс. связана с сигаретами). Египетский порт Александрия – на третьем месте (747 случаев вымогательства, из них треть – сигареты).

    Согласно отчету MACN, чаще всего вымогательством занимаются портовые власти (20,9%), лоцманы (16,5%), таможенники (12,7%), портовые агенты (8,2%).

    В MACN отмечают, что во время пандемии количество инцидентов сократилось. В организации предполагают, что это связано с сокращением личного взаимодействия экипажей с портовыми властями и более широкого использования судового электронного документооборота.

    Фото: Администрация Суэцкого канала


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2022
    24-тысячник Evergreen в Суэцком канале
    Администрация Суэцкого канала опубликовала видео первого прохода гигантского контейнеровоза «Ever Alp» через Суэцкий канал. […]
    EvergreenВидеоМегаконтейнеровозСуэцкий канал
    0
    18.01.2022
    Суэцкий канал расширят к лету 2023 года
    Администрация Суэцкого канала (SCA) ускоряет планы по расширению водного пути. Как сообщает Spalsh со […]
    расширениеСуэцкий канал
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    21.02.2022 Контейнерооборот Гонконга, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти