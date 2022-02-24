Суэцкий канал возглавил коррупционный рейтинг в шиппинге

Организация по борьбе с коррупцией в морском судоходстве (MACN) опубликовала отчет о коррупции в шиппинге с данными за последние 10 лет.

В настоящее время в анонимной системе MACN зафиксировано свыше 50 тыс. сообщений об инцидентах, связанных с вымогательством у экипажей, в 1 тыс. портов в 149 странах.

В топ-20 лидеров по вымогательству вошли порты Египта, Индонезии, Нигерии, Бангладеш, Таиланда, Китая, Шри-Ланки, Сенегала, Алжира. Чаще всего у экипажей требуют сигареты, алкоголь и наличные деньги.

Коррупционный рейтинг возглавляет Суэцкий канал (1,8 тыс. случаев коррупции, из них в 1,6 тыс. случаев вымогали сигареты). Вторым в списке «взяточников» идет индонезийский порт Танджунг-Приок (1,4 случаев коррупции, из них 1 тыс. связана с сигаретами). Египетский порт Александрия – на третьем месте (747 случаев вымогательства, из них треть – сигареты).

Согласно отчету MACN, чаще всего вымогательством занимаются портовые власти (20,9%), лоцманы (16,5%), таможенники (12,7%), портовые агенты (8,2%).

В MACN отмечают, что во время пандемии количество инцидентов сократилось. В организации предполагают, что это связано с сокращением личного взаимодействия экипажей с портовыми властями и более широкого использования судового электронного документооборота.

Фото: Администрация Суэцкого канала