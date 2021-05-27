Назначение в Geodis

Новым вице-президентом инженерного подразделения Geodis назначен Антуан Претен. Он будет отвечать за развитие автоматизации услуг для клиентов, сообщили SeaNews в компании.

А.Претену 38 лет, по образованию он инженер. Начал карьеру в качестве менеджера проектов в 2007 году в Sidel Cermex в США. Затем работал в Fives Intralogistics, Actemium Logistics. В VINCI Group, специализирующейся на автоматизированных решениях для интралогистики, А.Претен возглавлял дистрибьюторский бизнес.

«Появление автономных интеллектуальных роботов и постоянный поиск конкурентоспособности прокладывают путь к росту автоматизации. Такие решения обеспечивают мощный рычаг для повышения производительности и облегчают сборку заказов на складах, обслуживающих электронную коммерцию, сокращая объем повторяющихся задач и повышая качество и оперативность. Я рад, что присоединился в Geodis. Мобилизация всех существующих навыков в группе и команде, которую я создаю, будет большой поддержкой для наших клиентов», – сказал А.Претен.