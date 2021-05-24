Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 года в деталях
24.05.2021

Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 года в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.04.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 15 неделя 2021
    На 15 неделе года цены на мазут во всех исследуемых портах скорректировались вниз. В […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    05.04.2021
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2021 года увеличился в 2,3 раза
    Февраль 2021
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    22.04.2021
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 увеличился на 3%
    Март 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотМарт
    0
    25.01.2021
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2021
    На 3 неделе года ставки на большинстве исследуемых трейдов снизились. Так, ставки из Шанхая […]
    Только для подписчиков
    2021Фрахтовые ставки
    0
    24.05.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2021
    На 21 неделе 2021 года цены на бункерное топливо снизились практически во всех исследуемых […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    23.03.2021
    Экспорт цветных металлов, январь 2021: отгрузки алюминия выросли, меди снизились
    Российский экспорт необработанного алюминия за январь 2021 года составил 260 тыс. тонн – в […]
    2021Цветные металлыЭкспорт
    0
    02.02.2021
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2020 года в деталях
    Декабрь 2020
    Только для подписчиков
    2020Арктический бассейнДекабрьКонтейнерооборот
    0
    08.04.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 14, 2021
    На рынке «малой воды» Балтийского региона наблюдается небольшой рост ставок фрахта. Как сообщает брокерская компания […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    16.03.2021
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2021 года в деталях
    Январь 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    08.02.2021
    Электронный документооборот в портах ЕАЭС
    Евразийский межправительственный совет утвердил Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС, […]
    ЕАЭСПортыЭлектронный документооборот
    0
    05.02.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5, 2021
    На 5 неделе ставки фрахта в Азовском регионе продолжали расти. Предложения судовладельцев по спотовым […]
    Только для подписчиков
    2021АзовАзовское мореКаспийское море
    0
    22.01.2021
    НМТП снизил оборот на 21,2%
    Суммарный нормализованный грузооборот группы НМТП за 11 месяцев 2020 года составил 101,4 млн тонн […]
    2020ГрузооборотГруппа НМТП
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.05.2021 Контейнерные порты Турции
    24.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2021
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 увеличился на 7,9%
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    21.05.2021 Безработные контейнеровозы
    20.05.2021 ТOP-5 контейнерных терминалов России: январь-апрель 2021
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти