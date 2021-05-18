Тариф на жд перевозки в Хабаровском крае могут снизить

Тариф на железнодорожные перевозки для резидентов территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае может быть снижен, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Это даст 25% экономии от стоимости отправки грузов для инвесторов преференциальных режимов.

Управляющая компания ТОР «Хабаровск» (дочернее общество единого института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственного Минвостокразвития) провела очередную встречу резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток со специалистами Дальневосточной железной дороги. На совещании обсудили возможность применения льгот для инвесторов на отправку грузов и развитие железнодорожной инфраструктуры.

Отвечая на вопросы резидентов о тарифной политике «Российских железных дорог», в том числе стоимости доставки леса на деревообрабатывающие предприятия в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края, заместитель начальника Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Роман Дюльдин сообщил: «У ОАО «РЖД» есть право устанавливать в отдельных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг предельные максимальные и минимальные тарифы. В целях стимулирования роста объемов производства и при наличии мотивированных обращений грузоотправителей компания имеет возможность снижения тарифа для расстояния перевозок грузов первого тарифного класса до 3 тыс. км до 25%, свыше 3 тыс. км до 12%. При перевозке высокодоходных грузов второго и третьего классов до 50% на всех поясах дальности».

По его словам, лесные грузы относятся к первому тарифному классу, расстояние перевозки у дальневосточных грузоотправителей не превышает 3 тыс. км, поэтому максимально возможный размер скидки может составить 25%. Данный механизм тарифного регулирования дает возможность РЖД повысить конкурентоспособность отрасли, стимулировать объемы перевозок. При этом антимонопольное законодательство не позволяет в индивидуальном порядке изменять тариф, но управляющая компания ТОР «Хабаровск» может консолидировать заинтересованных резидентов и выйти с предложением о снижении тарифа в центральный аппарат компании.

Участники встречи поддержали предложенный вариант решения вопроса. УК ТОР «Хабаровск» инициирует обращение в ОАО «РЖД» с предложением о снижении тарифов для резидентов ТОР и СПВ, перевозящих определенные виды грузов.