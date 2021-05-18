Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Тариф на жд перевозки в Хабаровском крае могут снизить
18.05.2021

Тариф на жд перевозки в Хабаровском крае могут снизить

    • Тариф на железнодорожные перевозки для резидентов территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае может быть снижен, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Это даст 25% экономии от стоимости отправки грузов для инвесторов преференциальных режимов.

    Управляющая компания ТОР «Хабаровск» (дочернее общество единого института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственного Минвостокразвития) провела очередную встречу резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток со специалистами Дальневосточной железной дороги. На совещании обсудили возможность применения льгот для инвесторов на отправку грузов и развитие железнодорожной инфраструктуры.

    Отвечая на вопросы резидентов о тарифной политике «Российских железных дорог», в том числе стоимости доставки леса на деревообрабатывающие предприятия в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края, заместитель начальника Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Роман Дюльдин сообщил: «У ОАО «РЖД» есть право устанавливать в отдельных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг предельные максимальные и минимальные тарифы. В целях стимулирования роста объемов производства и при наличии мотивированных обращений грузоотправителей компания имеет возможность снижения тарифа для расстояния перевозок грузов первого тарифного класса до 3 тыс. км до 25%, свыше 3 тыс. км до 12%. При перевозке высокодоходных грузов второго и третьего классов до 50% на всех поясах дальности».

    По его словам, лесные грузы относятся к первому тарифному классу, расстояние перевозки у дальневосточных грузоотправителей не превышает 3 тыс. км, поэтому максимально возможный размер скидки может составить 25%. Данный механизм тарифного регулирования дает возможность РЖД повысить конкурентоспособность отрасли, стимулировать объемы перевозок. При этом антимонопольное законодательство не позволяет в индивидуальном порядке изменять тариф, но управляющая компания ТОР «Хабаровск» может консолидировать заинтересованных резидентов и выйти с предложением о снижении тарифа в центральный аппарат компании.

    Участники встречи поддержали предложенный вариант решения вопроса. УК ТОР «Хабаровск» инициирует обращение в ОАО «РЖД» с предложением о снижении тарифов для резидентов ТОР и СПВ, перевозящих определенные виды грузов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.03.2021
    Экспорт метанола накрывается
    Китайскому мегапроекту метанолового завода отказали в Хабаровском крае
    Аяно-Майский районгазохимический комплексИностранные инвестицииКитай
    0
    07.04.2021
    Контейнерный транзит Китай – Европа через Калининград и обратно вырос в 10 раз
    Транзитные перевозки контейнеров из Китая в Европу и обратно по Калининградской железной дороге выросли […]
    ЕвропаЖелезная дорогаКалининградКитай
    0
    25.01.2021
    Тариф «Платона» проиндексируют с 1 февраля
    Росавтодор проинформировал грузоперевозчиков о фактической индексации размера платы в государственной системе «Платон». С 1 […]
    ИндексацияПлатонТарифы
    0
    01.02.2021
    Зачем Boeing возит самолеты на поезде через пол-Америки
    Многие любители авиации знают один факт: фюзеляжи для будущих самолетов Boeing 737 выпускают в […]
    BoeingБоингБоинг 737Железная дорога
    0
    09.02.2021
    Бензиновый сушняк в Хабаровском крае продолжается
    Власти просят помощи у "Роснефти"
    БензиндефицитРоснефтьтопливо
    0
    15.01.2021
    Железная дорога в пустыне
    В Китае строят железную дорогу через одну из крупнейших пустынь мира Такла-Макан. Железная дорога […]
    ВидеоЖелезная дорогаКитай
    0
    01.02.2021
    Гибридный локомотив на водороде
    27 января в городе Датун северо-китайской провинции Шаньси на заводе компании CRRC Datong Co […]
    ВидеоВодородЖелезная дорогаКитай
    0
    31.03.2021
    Первая женщина – помощник машиниста на КЖД
    30 марта свою первую поездку совершила Дарина Верхоланцева — первая в истории Калининградской магистрали […]
    Железная дорогаженщиныКалининградская железная дорога
    0
    13.01.2021
    Рекордный год по скачкам тарифов на грузоперевозки
    Пандемия на протяжении всего 2020 года оказывала и продолжает оказывать влияние на логистической рынок. […]
    2020ГрузоперевозкиКитайКонтейнеры
    1
    15.01.2021
    Первая партия машинокомплектов в Индию
    В порт Ченнай (Индия, юго-восточный штат Тамилнад) прибыла первая партия машинокомплектов для производства путевых […]
    Железная дорогаИндияСинара - Транспортные машиныЭкспорт
    0
    18.03.2021
    Тарифы на контейнерные перевозки из Китая снизились на треть
    Тарифы на морские и железнодорожные контейнерные перевозки из Китая к марту снизились в среднем […]
    ВладивостокдефицитКитайТарифы
    0
    10.03.2021
    Первый жд состав прибыл в речной порт «Логопром Кстово»
    Запущена железнодорожная ветка грузового порта «Логопром Кстово» (Нижегородская область). Сегодня, 10 марта, тримодальный логистический […]
    Железная дорогаЛогопром Кстоворечной порт
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    18.05.2021 УЛКТ будет обрабатывать крупнотоннажные контейнеры
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года в деталях
    18.05.2021 Контейнерооборот Гонконга
    17.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2021
    14.05.2021 «Дело» запустило новый контейнерный терминал
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти