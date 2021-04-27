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DPW вырос на 10%
27.04.2021

DPW вырос на 10%

    • В первом квартале 2021 года терминалы DP World обработали в совокупности 18,9 млн TEU, на 10,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Как отметил председатель совета директоров и CEO группы Султан Ахмед бин Сулайем, темы роста контейнерооборота DPW превышают среднеотраслевые, которые составляют, по оценкам, 8,9%.

    «Результаты превысили наши ожидания и демонстрируют устойчивость глобальной контейнерной индустрии», – сказал он.

    Положительная динамика отмечена по всем регионам DPW, основными драйверами роста стали терминалы в Индии и Австралии. Флагманский терминал группы в Джебель-Али показал рост на 2,6%.


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