DPW вырос на 10%

В первом квартале 2021 года терминалы DP World обработали в совокупности 18,9 млн TEU, на 10,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отметил председатель совета директоров и CEO группы Султан Ахмед бин Сулайем, темы роста контейнерооборота DPW превышают среднеотраслевые, которые составляют, по оценкам, 8,9%.

«Результаты превысили наши ожидания и демонстрируют устойчивость глобальной контейнерной индустрии», – сказал он.

Положительная динамика отмечена по всем регионам DPW, основными драйверами роста стали терминалы в Индии и Австралии. Флагманский терминал группы в Джебель-Али показал рост на 2,6%.