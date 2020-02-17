Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам первого месяца 2020 года составил порядка 2,6 млрд долларов. Это на 13% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный год достигло 25,2 тыс. (+6,8%), из которых 22,5 тыс. – по импорту (+4,1%) и 2,7 тыс. – по экспорту (+36,6%).

Всего за отчетный год через Балтийскую таможню прошло больше 2,26 млн тонн грузов – это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В том числе импорт вырос на 81% до 1,49 млн тонн, экспорт – в 2,9 раза до 774,5 тыс. тонн.

В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (24,05%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам января 2020 года вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы и рыба и ракообразные.

В экспорте основная доля принадлежит древесине и изделиям из неё и черным металлам, на которые приходится по 19,5%. В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли соль, сера, земли и камень, руды, шлак и зола и удобрения.

Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в январе 2020 года стали Китай, Эквадор, Индия, Марокко и Южная Корея.

Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Китаю (30,36%). На втором и третьем месте – Турция и Литва соответственно.

Фото: Балтийская таможня