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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
17.02.2020

Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам первого месяца 2020 года составил порядка 2,6 млрд долларов. Это на 13% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный год достигло 25,2 тыс. (+6,8%), из которых 22,5 тыс. – по импорту (+4,1%) и 2,7 тыс. – по экспорту (+36,6%).

    Всего за отчетный год через Балтийскую таможню прошло больше 2,26 млн тонн грузов – это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В том числе импорт вырос на 81% до 1,49 млн тонн, экспорт – в 2,9 раза до 774,5 тыс. тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (24,05%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам января 2020 года вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы и рыба и ракообразные.

    В экспорте основная доля принадлежит древесине и изделиям из неё и черным металлам, на которые приходится по 19,5%. В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли соль, сера, земли и камень, руды, шлак и зола и удобрения.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в январе 2020 года стали Китай, Эквадор, Индия, Марокко и Южная Корея.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Китаю (30,36%). На втором и третьем месте – Турция и Литва соответственно.

     

    Фото: Балтийская таможня


    • Комментарии: 1
    Юлия Шишова
    17.02.2020, 16:00

    Как пояснили SeaNews в Балтийской таможне, существенный рост объемов декларирования объясняется тем, что произошла концентрация декларирования морских грузов на Балтийском таможенном посту (ЦЭД). Сегодня в рамках эксперимента Балтийский ЦЭД совершает операции, связанные с подачей декларации на товары в морских портах, которые находятся в регионе деятельности Архангельской, Мурманской, Выборгской и Кингисеппской таможен. В 2020 году планируется, что все грузы, перемещаемые морским транспортом через порты, расположенные в Северо-Западном федеральной округе, будут оформляться в Балтийском ЦЭД.

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