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HMM вступает в THE Alliance
16.01.2020

HMM вступает в THE Alliance


    • Hyundai Merchant Marine (HMM) заявил о вступлении в альянс THE Alliance, который был создан в апреле 2017 года и куда входят Hapag-Lloyd, Ocean Network Express (ONE) и Yang Ming Marine.

    HMM получил одобрение на членство в THE Alliance от Федеральной морской комиссии США, сообщает корейское информационное агентство Yonhap. Официально HMM присоединится к альянсу в апреле этого года.

    В сообщении Yonhap отмечается, что HMM является стратегическим партнером альянса 2M, состоящего из Maersk и MSC. Однако стратегическое партнерство HMM с 2M прекращается в марте этого года.

    «Вступление HMM в THE Alliance обновит бренд альянса на судоходном рынке и увеличит доходы», – цитирует Yonhap заявление HMM.

    В рамках альянса HMM будет участвовать в 27 сервисах из 33, которые предлагает THE Alliance. В апреле компания поставит на сервисы Азия – Европа 12 контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU.


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