Дамба в Петербурге открыта

Все затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга заняли штатное положение. Угроза особо опасного наводнения миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие в 08:00 МСК 19 декабря. Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 09:00, сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

За период эксплуатации, и в преддверии Нового 2020 года, Комплекс защитных сооружений, предотвратил 20-е морское нагонное наводнение. Остановленное наводнение, с возможным расчетным подъемом уровня воды в центре Санкт-Петербурга, +236 см., классифицируется как «особо опасное».

По информации КЗС, с внешней стороны защитных сооружений в 00:09 19 был декабря зафиксирован максимальный подъем воды +224 см, при этом, перепад с защищенной акваторией Невской губы составил 188 см. Скорость западного, северо-западного ветра во время шторма достигала 30м/с, высота волны 2,5-3,8 м.

На 08:40 МСК 19 декабря канал судопропускного сооружения С-1 свободен для движения судов.

Замечаний по работе технологического оборудования нет. Комплекс переведен в рабочий режим, дежурная служба остается на местах в режиме готовности.

18 декабря по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» с 14:30 на период закрытия судопропускных сооружений движение судов через пропускные сооружения С-1 и С-2 не осуществлялось. С 08:40 движение судов через судопропускные сооружения было разрешено возобновить.