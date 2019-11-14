Падение импорта

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года импорт в Россию составил 84 млн тонн грузов, что на 6,5 млн тонн или на 7,2% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении импорт снизился на 3 млрд долларов, или на 1,9% и составил 153,9 млрд долларов.

В денежном выражении

Наибольшее снижение импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришелся на Южную Джорджию и Южные Сандвичевы Острова. Поставки изделий из черных металлов (код ТН ВЭД 7318158900 – Болты прочие с пределом прочности на растяжение 800 МПа или более) из этой страны сократились на 99,5% – с 879 долларов до 4 долларов.

С 10,3 тыс. долларов до 101 доллара (или на 99%) упал импорт с Науру. В прошлом году оттуда было ввезено на 10 тыс. долларов изделий из черных металлов.

Также наиболее существенно сократился импорт с Кюрасао – на 98,4 раз (с 738,4 тыс. долларов до 11,5 тыс. долларов). В январе-августе 2018 года 88% поставок в Россию из этой страны (на 649,8 тыс. долларов) приходилось на нефтепродукты: прочие смазочные масла и прочие масла. В этом году поставок не было.

Наибольшее падение стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Францию. За 8 месяцев 2019 года поставки товаров из этой страны в Россию сократились на 1,7 млрд долларов (-25,1%) и составили 5,1 млрд долларов. При этом на 112,4 млн долларов снизился импорт средств наземного транспорта (автозапчасти, тракторы, легковой автотранспорт). Фармацевтической продукции для розничной продажи было ввезено на 99,7 млн долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт товаров, относящихся к группе «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» снизился на 83,5 млн долларов. Кроме того, на 4,4 млн долларов сократились поставки натуральных виноградных вин и на 1,9 млн долларов – поставки коньяка.

Импорт из Германии снизился на 1,1 млрд долларов до 15,9 млрд долларов. Наиболее существенно сократились поставки продукции товарной группы «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» – на 653 млн долларов. Поставки прицепов и полуприцепов упали на 112,8 млн долларов. Кроме того, на 51,1 млн долларов сократился импорт сигарет.

Третья страна, поставки из которой снизились наиболее существенно, – Беларусь. За 8 месяцев 2019 года импорт из Беларуси сократился на 871,8 млн долларов и составил 7,3 млрд долларов. При этом поставки мяса крупного рогатого скота упали на 125,6 млн долларов, молока и сливок без добавления сахара – на 38,4 млн долларов, овощей – на 24,4 млн долларов, в том числе картофеля – на 4,9 млн долларов, колбас и аналогичных продуктов из мяса – на 21,9 млн долларов. Кроме того, на 22 млн долларов снизился импорт одежды.

Импорт с Украины снизился на 356,3 млн долларов до 3,3 млрд долларов. При этом наиболее заметно упали поставки чугуна – на 129,1 млн долларов.

Замыкает пятерку Сингапур. За январь-август 2019 года импорт из этой страны снизился на 291,9 млн долларов и составил 342,8 млн долларов. Наибольшее падение пришлось на товарную группу «суда, лодки и прочие плавучие конструкции», а конкретно на плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, плавучие краны и прочие плавучие средства. Их импорт составил 1,4 млн долларов, 264,9 млн долларов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В физическом выражении

В физическом выражении набольшее снижение импорта в процентах приходится на Нигер. По итогам 8 месяцев поставки из этой страны упали на 99,9%. В январе-июне 2018 года в Россию было поставлено 2,1 тыс. тонн соединений урана, обедненного ураном-235. В 2019 году таких поставок не было.

На 99,8% сократились поставки из Науру, на 99% – из Эритреи.

С Мальты 2018 году было импортировано одно судно (код ТН ВЭД 8901901000 «Прочие грузовые и грузопассажирские плавучие средства морские»). В этом году таких поставок не было, и общий импорт сократился на 96,5%.

Лидером по снижению физического объема импорта является Беларусь, поставки из которой снизились на 3,2 млн тонн и составили 10,7 млн тонн. Наибольший сокращение объемов приходится на гальку, гравий, щебень (-1,6 млн тонн).

На втором месте – Украина. По итогам января-августа 2019 года импорт оттуда снизился на 3 млн тонн (до 7,4 млн тонн. В том числе на 1,8 млн тонн сократились поставки гальки, гравия и щебня, на 479,4 тыс. тонн – чугуна и на 421,7 тыс. тонн – каменного угля.

Поставки из Казахстана за январь-август 2019 года снизились на 1,1 млн тонн до 29,6 млрд. тонн. При этом импорт каменного угля упал на 1,5 млн тонн, газового конденсата – на 473 тыс. тонн, природного газа – на 179,9 тыс. тонн.

На 784,5 тыс. тонн до 421,7 тыс. тонн сократился импорт из Норвегии, более 75% всего объема которого (или 329,3 тыс. тонн) составляют поставки гальки, гравия и щебня. Эти же грузы показали и наибольшее снижение – на 321,8 тыс. тонн. Кроме того, на 448 тыс. тонн снизились поставки необработанного гранита.

Поставки из Испании сократились на 219,7 тыс. тонн и составили 583,1 тыс. тонн. При этом на 153,4 тыс. тонн снизился импорт цемента, бетона и искусственного камня, на 79,7 тыс. тонн – гранита.