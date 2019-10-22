«Ингосстрах» застрахует терминал Global Ports

Филиал СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге по результатам открытого запроса предложений получил право на заключение договора страхования гражданской ответственности оператора порта/портового терминала.

Организатором совместной закупки выступила Управляющая компания ООО «Глобал портс». Заказчиками страховых услуг являются АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт», ООО «Восточная Стивидорная Компания», ОАО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал», ООО «Моби Дик», ООО «Логистический Парк «Янино». С каждой компанией заключен договор страхования гражданской ответственности оператора порта/портового терминала.

По информации «Ингосстраха», страховая сумма по каждому договору составляет 20 млн долларов. В покрытие входят такие риски как гибель, повреждение или утрата груза, имущества третьих лиц, ущерб окружающей среде, вред жизни и здоровью третьих лиц.

В запросе предложений приняли участие еще две страховые компании федерального уровня. Единогласным решением конкурсной комиссии победителем было признано СПАО «Ингосстрах».