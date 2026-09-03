Зерновой терминал в порту Суходол

В рамках Восточного экономического форума ООО «Деметра-Холдинг» и АО «ЦРПИ» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, предусматривающий совместную проработку проекта строительства зернового терминала на территории ООО «Морской порт «Суходол». Мощность будущего предприятия составит до 3 млн тонн.

Как сообщили SeaNews в «Деметра-Холдинге», проект предполагает создание и последующее развитие современной портовой инфраструктуры для перевалки сельскохозяйственных грузов. Реализация строительного проекта запланирована на срок до конца 2030 года. Объем инвестиций будет определен по итогам проектирования и подготовки технико-экономического обоснования.

Проект рассматривается как комплексный и включает предпроектную подготовку, финансово-экономическое и юридическое структурирование, проектирование, строительство и оснащение терминала, его ввод в эксплуатацию, а также последующую организацию работы. Для этого стороны намерены объединить имеющиеся управленческие, инвестиционные, технологические и отраслевые компетенции.

Отдельным направлением сотрудничества станет проработка возможностей перевалки сельскохозяйственной продукции с использованием действующих мощностей морского порта Суходол. Это позволит сторонам оценить потенциальную грузовую базу и логистические решения ещё до ввода нового терминала в эксплуатацию.

Фото: Морской порт Суходол