Про берег турецкий и альтернативные пути доставки

Еще совсем недавно доставка грузов из Турции на юг России морем через Новороссийск или Туапсе была одним из самых понятных вариантов: короткое плечо, привычные линии и относительно прогнозируемые сроки. В августе ситуация изменилась. Операторы корректируют маршруты из-за угрозы атак беспилотников, отдельные рейсы задерживаются, или меняются порты захода, а в некоторых случаях под угрозой оказывается уже не только срок доставки, но и сам груз. О том, как после атак в Черном море логисты выстраивают маршруты доставки грузов из Турции в Россию, SeaNews рассказал Алексей Кривко, специалист отдела логистики компании ВЭД ЮГ – таможенного брокера, Ростов-на-Дону.

Как везут грузы из Турции в Россию сейчас, когда Новороссийск стал слишком рискованным?

Изменение ситуации видно уже не только по расписанию линий, но и по конкретным рейсам. По информации, которую мы получили от участников рынка перевозок, контейнеровоз «KR Celebes» при подходе к Новороссийску изменил маршрут из-за угрозы атаки беспилотников и временно ушел обратно в Турцию.

Риски затронули и Туапсе. 18 августа беспилотники атаковали сухогруз «Necibe» непосредственно в порту — судно готовилось принять около 20 тыс. тонн пшеницы, экипаж был эвакуирован. То есть проблема уже не ограничивается отдельными рейсами на подходе к Новороссийску — инциденты происходят и непосредственно в российских портах Черного моря.

21 августа произошел еще более серьезный случай. M/V «RMS Team», следовавший из турецкого Гемлика в Новороссийск, подвергся атаке беспилотника. Экипаж был вынужден покинуть судно. После эвакуации на борту начался пожар, который распространился на зоны размещения контейнеров. По первоначальной информации оператора, судно и находившийся на нем груз могут рассматриваться как конструктивная полная потеря.

Раньше при расчете моря через Новороссийск и Туапсе клиент в первую очередь сравнивал ставку и срок. Сейчас этого недостаточно: всё меньше судов готовы работать на этом направлении, при этом сохраняется высокая вероятность изменения порта захода, рейса или самой возможности продолжить перевозку — и это в лучшем случае. Морское сообщение не прекратилось полностью, но для бизнеса, которому нужен прогнозируемый срок поставки, самого факта наличия рейса уже недостаточно.

Что предлагает рынок вместо южных портов?

24 августа FESCO отправила первый контейнеровоз по новому направлению Санкт-Петербург — Турция, с прицелом сделать такие рейсы регулярными. Akkon Lines и AMETIST Line пошли похожим путём и перенаправили часть рейсов на Петербург, с доплатой $2500 за TEU.

Балтика физически вне зоны атак, и это плюс, но для клиента, которому груз нужен на юге России, это не готовое решение, а лишнее плечо: от Петербурга до Ростова или Батайска — отдельная доставка, время и деньги. К тому же сервис FESCO пока разовый, это не обкатанная линия, чтобы ставить его в один ряд с маршрутами, которые работают месяцами.

Какие есть альтернативные маршруты доставки из Турции в Россию?

Первый вариант — Грузия и Верхний Ларс, самый привычный сухопутный маршрут, но и здесь есть проблемы. Пункт пропуска периодически закрывают по погодным и техническим причинам — например, 13 августа 2026 года движение перекрывали на несколько дней из-за непогоды, что приводит к скоплению фур на границе и увеличивает сроки её прохождения. Плюс санкционный контроль: часть товаров невозможно провезти через Грузию, а грузы, которые допускаются к перевозке, могут проходить дополнительные проверки.

Для поставок, которым маршрут через Грузию не подходит, рабочим вариантом становится перевозка в обход неё — через Иран и Азербайджан.

Как работает автомобильный маршрут через Иран и Азербайджан?

У Турции нет сухопутной границы с основной территорией Азербайджана, поэтому полностью обойти Грузию можно только через Иран. После загрузки и экспортного оформления автомобиль пересекает турецко-иранскую границу, проходит территорию Ирана транзитом, въезжает в Азербайджан и далее направляется к российской границе. В Россию груз входит через Дагестан — в том числе через направления Самур — Яраг-Казмаляр и Ханоба — Тагиркент-Казмаляр.

Такой маршрут нельзя оценивать только по километражу: несколько границ и транзитных участков, и на каждом можно потерять время из-за очередей, оформления или дополнительных процедур. Моя работа начинается ещё до выхода машины — состыковать перевозчика с поставщиком, проверить документы и заранее собрать всю транзитную цепочку. Если эти вопросы закрыты до загрузки, маршрут становится управляемым и прогнозируемым. При этом сам по себе маршрут через Иран и Азербайджан не отменяет действующих экспортных ограничений — возможность перевозки нужно рассматривать отдельно для каждой поставки.

Срок доставки из Турции, наверно, вырос?

Раньше при благоприятной обстановке автомобиль проходил этот маршрут до юга России примерно за 7-10 дней. В августе 2026 года мы закладываем уже 15-20 дней — время набирается на трёх границах, очередях, проверках и оформлении документов, для сборных отправок добавляется консолидация. Плюс новый фактор: часть грузопотока с моря перешла на автомобильные маршруты, и загрузка направления выросла. Сейчас клиенту важнее сразу дать реалистичные 15-20 дней, чем пообещать семь, а потом объяснять простой на границе.

Можете привести примеры таких поставок?

Один из недавних — доставка масел и специальных жидкостей для авиационной промышленности из Стамбула в Батайск, а затем в Москву и Воронеж. Маршрут через Грузию не подходил из-за ограничений на сам товар, поэтому повезли через Иран и Азербайджан: границы прошли за 19 дней до Батайска, там растаможка, маркировка «Честный знак» и кросс-докинг, ещё 1-2 дня — до конечных получателей. Итого от Стамбула до получателей — около 20-21 дня.

Этот же коридор используем и в более сложных мультимодальных цепочках: сейчас везём комплект оборудования из Измира — машины идут через Иран и Азербайджан до Батайска, дальше по железной дороге до Владивостока и контейнеровозом до получателя. Общий срок — около двух месяцев. Это показывает, что коридор годится не только для доставки на юг России, но и как часть более длинной цепочки.

Сколько стоит доставка из Турции через Иран и Азербайджан?

Единой фиксированной ставки нет — считаем индивидуально под заявку. Цена зависит от города загрузки и точки доставки, веса и объёма партии, типа автомобиля, характера груза, транзитных расходов и страхования. На стоимость сейчас влияет и выросший спрос на автомобильные перевозки после осложнения ситуации в Чёрном море, и сезонность.

На что стоит обращать внимание грузовладельцу в изменившихся условиях?

Маршрут лучше проверять ещё до выхода машины или бронирования места на судне. Для одного груза оптимальным остаётся путь через Грузию и Верхний Ларс, для другого — через Иран и Азербайджан, а для несанкционных грузов теперь можно держать в уме и новый морской сервис через Петербург, хоть пока и разовый. Что подойдёт в каждом конкретном случае — зависит от товара, документов и обстановки на границах в момент отправки.

Фото: ВЭД ЮГ

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