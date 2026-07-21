Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2026 уменьшился на 6,9%

В июне 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна уменьшился на 6,9% относительно показателя июня 2025 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт снизился на 7,2%, импорт – на 6,5%.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2026 года соответствовала 18,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 0,4% меньше, чем в июне 2025 года. Из общего объема груженых 6,6% приходилось на рефконтейнеры, 93,4% – на сухие.

50,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 49,8% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 21,9%.

В июне 2026 года все контейнеры прошли через Порт Новороссийск.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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