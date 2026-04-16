В Якутии создан свой Морской совет

В Якутии создан Морской совет при главе Республики Саха (Якутия). Как сообщили SeaNews в пресс-центр республики в Москве, это новый координационный орган, созданный для реализации приоритетов национальной морской политики на арктическом направлении, а также для координации исполнения решений Морской коллегии Российской Федерации.

Открывая первое заседание Совета, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что ранее в республике работал объединенный Совет по Арктике и морской деятельности, однако в условиях усиления роли Северного морского пути и возрастающего стратегического значения региона возникла объективная необходимость в отдельном органе.

«Решение о его создании продиктовано самим временем. Значение Арктики, Северного морского пути и всей морской деятельности сегодня только возрастает. Для Якутии это вопрос стратегического будущего — развития арктических территорий, укрепления транспортной инфраструктуры, безопасности и новых возможностей для экономики», — сказал А.Николаев.

Центральной темой первого заседания Морского совета стало строительство глубоководного морского порта в селе Найба. Как подчеркнул глава Якутии, строительство порта Найба является одним из важнейших перспективных проектов в республике. Уже сейчас в пределах 300 км от будущего порта начаты геологоразведочные работы на месторождениях Кючусского кластера. Для энергоснабжения добычи золота и олова Росатом ведет строительство атомной станции малой мощности 110 МВт с двумя энергоблоками. Их ввод в эксплуатацию планируется до 2031 года. Объем переработки грузов в дальнейшем может возрасти до 10 млн тонн.

Строительство глубоководного порта вошло в долгосрочный комплексный план социально-экономического развития агломерации Тикси-Найба до 2035 года, а также включено в перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры, составляющих опорную сеть объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза. Оба документы утверждены Правительством РФ.

В числе первоочередных задач на 2026 год определены разработка технико-экономического обоснования и актуализация декларации о намерениях инвестирования, проведение гидрографических исследований в акватории Хараулахской бухты, а также формирование проектного офиса.

Подводя итоги, глава Якутии поручил держать работу по строительству порта Найба на постоянном контроле как одно из ключевых направлений деятельности Совета и вести её системно и предметно с учётом всего комплекса задач — от развития портовой и транспортной инфраструктуры до организации речной логистики, а также аварийно-спасательного и гидрометеорологического обеспечения.

