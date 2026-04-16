В Якутии создан свой Морской совет
16.04.2026

В Якутии создан свой Морской совет

    • В Якутии создан Морской совет при главе Республики Саха (Якутия). Как сообщили SeaNews в пресс-центр республики в Москве, это новый координационный орган, созданный для реализации приоритетов национальной морской политики на арктическом направлении, а также для координации исполнения решений Морской коллегии Российской Федерации.

    Открывая первое заседание Совета, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что ранее в республике работал объединенный Совет по Арктике и морской деятельности, однако в условиях усиления роли Северного морского пути и возрастающего стратегического значения региона возникла объективная необходимость в отдельном органе.

    «Решение о его создании продиктовано самим временем. Значение Арктики, Северного морского пути и всей морской деятельности сегодня только возрастает. Для Якутии это вопрос стратегического будущего — развития арктических территорий, укрепления транспортной инфраструктуры, безопасности и новых возможностей для экономики», — сказал А.Николаев.

    Центральной темой первого заседания Морского совета стало строительство глубоководного морского порта в селе Найба. Как подчеркнул глава Якутии, строительство порта Найба является одним из важнейших перспективных проектов в республике. Уже сейчас в пределах 300 км от будущего порта начаты геологоразведочные работы на месторождениях Кючусского кластера. Для энергоснабжения добычи золота и олова Росатом ведет строительство атомной станции малой мощности 110 МВт с двумя энергоблоками. Их ввод в эксплуатацию планируется до 2031 года. Объем переработки грузов в дальнейшем может возрасти до 10 млн тонн.

    Строительство глубоководного порта вошло в долгосрочный комплексный план социально-экономического развития агломерации Тикси-Найба до 2035 года, а также включено в перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры, составляющих опорную сеть объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза. Оба документы утверждены Правительством РФ.

    В числе первоочередных задач на 2026 год определены разработка технико-экономического обоснования и актуализация декларации о намерениях инвестирования, проведение гидрографических исследований в акватории Хараулахской бухты, а также формирование проектного офиса.

    Подводя итоги, глава Якутии поручил держать работу по строительству порта Найба на постоянном контроле как одно из ключевых направлений деятельности Совета и вести её системно и предметно с учётом всего комплекса задач — от развития портовой и транспортной инфраструктуры до организации речной логистики, а также аварийно-спасательного и гидрометеорологического обеспечения.

    Фото: Саргын Скрябин, ЯСИА


    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 в деталях
    16.04.2026 CEO Zim уходит
    15.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 вырос на 0,5%
    14.04.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    14.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    13.04.2026 «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    Госрегулирование Показать всё
    16.04.2026 Назначения в ФТС
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •