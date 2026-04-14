18 лет ООО «Дэлмар Логистика»

14 апреля исполняется 18 лет с момента основания ООО «Дэлмар Логистика». SeaNews поздравляет руководителей и сотрудников компании с совершеннолетием, желает им дальнейшего развития, новых интересных проектов и процветания – и публикует

Обращение руководства и коллектива ООО «Дэлмар Логистика»

Дорогие друзья!

Сегодня у компании «ДэлМар Логистика» особенный день — нам исполняется 18 лет. Совершеннолетие. Для человека это возраст первых серьёзных решений, для компании — время осознанной зрелости, мудрости и спокойной уверенности.

Восемнадцать лет назад мы начинали с нуля. С идеи, что международные мультимодальные перевозки могут быть надёжными, даже когда мир кажется непредсказуемым. Мы строили маршруты, находили нестандартные решения, учились на ошибках и радовались каждому успешно доставленному грузу. Вместе с вами — нашими клиентами и партнерами — мы прошли большой путь. Вы были и остаётесь главной частью этой истории.

Спасибо вам за доверие, за то, что выбирали нас в спокойные годы и не отвернулись, когда штормило. За эти годы мы перестали быть для вас просто «логистической компанией», а вы для нас — просто «клиентами» и «подрядчиками». Мы встречались не только в офисах, но и в разных портах, на складах, спускались в трюмы судов. Вместе пили чай, кофе, гуляли, любовались родными городами. Мы созванивались не только по делам. Мы поздравляем друг друга с Днями рождения, знаем ваши привычки и то, как вы шутите. Потому что долгая и честная работа очень часто перерастает в большую дружбу. Настоящую, деловую, но не менее тёплую. Спасибо, что вы стали нам не просто надёжными партнёрами, но и друзьями.

И конечно, мы не можем не сказать о нашей команде. «ДэлМар Логистика» — это не здание и не вывеска. Это люди. Те, кто ежедневно отслеживает ваши грузы, кто умеет найти общий язык со всеми участниками транспортного процесса, кто находит маршрут там, где его, кажется, нет. Наши коллеги вложили частицы себя в эти 18 лет. Спасибо вам, команда ДМЛ. Вы — наше главное сокровище. Именно вы держите штурвал, когда океан бушует.

Этот день рождения выпадает на время, которое сложно назвать праздничным. Стихия сжимает грузопотоки, бросает из стороны в сторону правила игры. Над горизонтом — тучи, прогнозы меняются быстрее ветра в проливе. Но именно поэтому наше совершеннолетие — не просто дата. Это доказательство того, что мы умеем выживать там, где многие ломаются. Мы уже проходили через жесткие изменения, когда старые пути закрывались на глазах. И каждый раз держались за счёт одного — человеческих отношений. Мы не бросали клиентов и партнёров, мы договаривались, искали выходы, работали “в минус”, но сохраняли лицо. Потому что у нас есть якорь. Этот якорь — вы, наши партнёры и друзья, и наша команда, которая никогда не сдаётся.

Мы вместе начинали этот путь, вместе росли, вместе грустили, радовались и вместе преодолевали. И мы верим — вместе выстоим. Потому что 18 лет в логистике — это не просто стаж. Это характер. Это умение не паниковать, когда горизонт сужается, и находить верный маршрут даже там, где его нет на карте.

Давайте и дальше держаться друг за друга. Пусть этот шторм когда-нибудь закончится. А пока — держим курс. С вами и для вас. Уверены, что после этого периода перемен мы станем ещё сильнее.

С днём рождения, «ДэлМар Логистика»! И всем нам — сил, терпения, попутного ветра и веры в лучшее.

С глубоким уважением, искренним теплом и верой в общее будущее,

Руководство и вся команда «ДэлМар Логистика»