Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек

В Совете Федерации разработали документ, направленный на решение вопроса укомплектованности судовых аптечек. В связи с этим, сообщает пресс-служба Совфеда, сенаторами подготовлена законодательная инициатива, предусматривающая внесение изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

«В настоящее время в Российской Федерации не утверждены акты нормативно-правового регулирования состава судовой аптечки, а международные документы носят рекомендательный характер. В результате отсутствует возможность единообразного качественного обеспечения судов загранплавания лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, необходимые в случае ряда заболеваний у членов экипажей морских судов», – говорится в пресс-релизе.

В Совфеде отмечают, что документ предварительно проработан с участием министерства здравоохранения и министерства внутренних дел РФ и будет направлен в правительство России для подготовки позиции.

Для реализации положений Федерального закона от 14 апреля 2023 года «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предусмотрена разработка и издание приказа Министерства здравоохранения «Об утверждении требований к комплектации судовой аптечки для оказания первой помощи» и приказа Министерства транспорта «Об утверждении требований к размещению, хранению и использованию судовой аптечки для оказания первой помощи.

По мнению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, их издание требует внесения изменений в Федеральный закон от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах».

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