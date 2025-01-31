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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,5%
31.01.2025

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,5%

    • В декабре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,5% относительно показателя декабря 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,5%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 5,6%, импорт снизился на 6%. Каботажа в декабре 2024 года не было.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2024 года соответствовала 20,8%.

    Груженых контейнеров было обработано на 2,3% меньше, чем в декабре 2023 года. Из общего объема груженых 22,2% приходилось на рефконтейнеры, 77,8% – на сухие.

    66% груженых контейнеров прошло в импорте, 34% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,2%.

    В декабре 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На Севастополь приходилось 0,01%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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