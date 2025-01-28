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Грузооборот российских портов в декабре 2024 в деталях
28.01.2025

Грузооборот российских портов в декабре 2024 снизился на 3,2%

    • Грузооборот всех морских портов России в декабре 2024 года снизился на 3,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    Грузооборот российских портов в декабре 2024 снизился на 3,2%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в декабре 2024 года приходилось 78,3% всего грузооборота, уменьшился на 2,8%. В каботаже было перевалено на 8,2% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился 10,9%. Импорт увеличился на 13,7%.

    Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,2% и 13,3% соответственно. На уголь и кокс приходилось 20,7%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 56,1%. Химического налива было обработано на 47,7% больше, чем в декабре 2023 года. Оборот пищевого налива вырос на 39%.

    На 38,1% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Перевалка рефгрузов сократилась на 19,1%, металлолома – на 14%.

    В декабре 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,6%, Дальневосточный бассейн обработал 29%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 28,1%, 11,4% и 0,8% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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