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Морской пункт пропуска в портовой ОЭЗ «Лотос» заработает через два месяца
14.01.2025

Морской пункт пропуска в портовой ОЭЗ «Лотос» заработает через два месяца

    • Через него будет проходить порядка 300 тыс. тонн грузов в год

    Состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросу соответствия пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории портовой особо экономической зоны, расположенной в Лиманском районе Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ «Лотос».

    Проект реализует якорный резидент портовой ОЭЗ — компания «ПЛК «Каспий» в рамках первого этапа строительства контейнерного терминала на территории 8 и 9 причалов морского порта Оля.

    В состав комиссии вошли представители Минтранса России, Росгранстроя и государственных контрольных органов. В ходе ее работы была проведена проверка соответствия реконструируемой территории, оборудованных зданий и сооружений для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля всем необходимым требованиям.

    По результатам был подписан акт, на основании которого Минтранс в срок два месяца примет нормативный правовой акт об открытии пункта пропуска в портовой особой экономической зоне. Таким образом пропускная способность морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на этом участке составит до 100 судозаходов в год и более 300 тыс. тонн грузов в год.

    Фото: ОЭЗ «Лотос»


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