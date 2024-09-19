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Во Владивостоке планируется дноуглубление бухты Золотой Рог
19.09.2024

Во Владивостоке планируется дноуглубление бухты Золотой Рог

    • Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопрос дноуглубления и очистки донных отложений для постановки судов с высокой осадкой в бухте Золотой Рог в акватории Владивостока, сообщается на сайте Минприроды РФ.

    «Минприроды России поддерживает эту инициативу региона, и уже запросило информацию в Минтрансе России, Росморречфлоте и Росатоме о нормативных аспектах, финансовых источниках и перечне работ по поддержанию судоходных глубин, выполняемых или планируемых к выполнению в порту Владивостока», – говорится в пресс-релизе.

    Фото: пресс-служба Минприроды


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