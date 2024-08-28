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Японские линии и верфи будут разрабатывать проекты LCO2-танкеров
28.08.2024

Японские линии и верфи будут разрабатывать проекты LCO2-танкеров

    • Крупнейшие японские морские перевозчики и судостроительные предприятия объединились, с тем чтобы совместно разработать стандартные спецификации и проекты судов для транспортировки сжиженного углекислого газа, сообщили SeaNews в “K” Line.

    Помимо “K” Line, в проекте участвуют Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd., Imabari Shipbuilding Co., Ltd., Japan Marine United Corporation (JMU) и Nihon Shipyard Co., Ltd.

    Как отмечается в совместном заявлении компаний, поскольку ожидается, что потребность в специализированных газовозах для транспортировки сжиженного CO2 (LCO2-танкерах) будет расти, необходимо обеспечить строительство таких судов на японских верфях.

    При этом предполагается задействовать на только верфи-участницы проекты, но и другие судостроительные мощности в Японии.

    Фото: “K” Line (на снимке газовоз компании)


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