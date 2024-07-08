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Продлено временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
08.07.2024

Продлено временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы

    • В России продлевается временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы. Соответствующее постановление от 6 июля 2024 года №920 опубликовано на сайте правительства РФ.

    Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке.

    Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию.

    «Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», – говорится в пресс-релизе.

    Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году по решению подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, а затем продлевалось до 30 июня 2024 года включительно.


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