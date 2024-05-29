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Грузоотправители пошли на снижение объемов отгрузок по системе КТК
29.05.2024

Грузоотправители пошли на снижение объемов отгрузок по системе КТК

    • С 1 января по 24 мая 2024 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено 244 танкера, что на 5 судов превысило показатель прошлого года, на экспорт поставлено 26,7 млн тонн нефти против 25,92 млн 2023 года, сообщает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

    «Согласно актуализированному прогнозу, в 2024 году ожидается снижение на 7% объемов транспортировки нефти по сравнению с показателями, заложенными в бюджет на основании предварительных заявок грузоотправителей», – говорится в сообщении КТК.

    Так, предполагается снижение отгрузки с месторождения Тенгиз на 7,9 млн тонн и увеличение на 3,3 млн тонн отгрузки с месторождения Кашаган, общее отклонение от запланированных объемов составит 4,8 млн тонн.

    Как сообщал ранее КТК, в 2024 году консорциум планировал прокачать на экспорт порядка 70 млн тонн нефти. Данный объем был принят КТК в целях бюджетирования согласно заявкам грузоотправителей.

    Напомним, в 2023 году на Морском терминале КТК было отгружено 63,5 млн тонн нефти. 

    Фото: КТК


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