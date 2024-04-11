«Общая авария на море: как действовать эффективно» – практика работы на бизнес-завтраке компании C-Shipping

17 апреля, 11:00 – 13:00

В Санкт-Петербурге в первом квартале 2024 году два судна сели на мель. Знания в области страхования и морского права становятся особенно актуальны. Компания C-Shipping делится практическим опытом, как эффективно действовать, если объявлена Общая авария и что в принципе необходимо предусмотреть до отгрузки морским транспортом.

Вопросы для обсуждения:

Общая авария в Санкт-Петербурге: особенности страхования грузов при перевозке морским транспортом;

Основания удержания груза судовладельцем при объявлении Общей аварии;

Как должен быть правильно оформлен аварийный бонд;

Как рассчитывается сумма депозита / внесение депозитов;

Основания для задержания судна капитаном порта;

Страхование груза для покрытия расходов по Общей аварии и другие темы.

Модератор C-Shipping Business Breakfast: Алексей Гагаринов.

Спикеры:

Андрей Супруненко, директор юридической фирмы «РЕМЕДИ», член Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Председатель секции по правовому обеспечению морской и речной транспортной деятельности Морского Совета;

Алексей Безбородов, управляющий партнер ООО «Инфра Проекты»;

Станислав Тобин, руководитель департамента логистики и развития ГК «Аривист»;

Владимир Гай, коммерческий директор и совладелец компании «Модуль»;

Александра Лаврова, начальник отдела рассмотрения претензий по морскому страхованию АО «АльфаCтрахование»;

Елена Андреева, руководитель Управления страховых выплат по транспортным рискам АО «АльфаСтрахование»;

Специальный гость: диспашер с 20-летним стажем на международном рынке.

Присоединяйтесь, ждём только вас! Билеты доступны по ссылке: https://c-shipping.timepad.ru/event/2841644/

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