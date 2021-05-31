Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2021

На 21 неделе года фрахтовые ставки на большинстве трейдов повысились.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы увеличились на 5%, ставки на порты Средиземноморья выросли на 9,6%.

Ставки на порты западного побережья США увеличились на 3,2%, ставки на порты восточного побережья – на 2%.

В то же время ставки на порты Персидского залива практически сохранились на уровне 20 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию выросли на 1,7%.

Ставки на Южную Америку на 21 неделе сократились на 0,9%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии опустились на 0,3%, ставки на Южную Корею, напротив, поднялись – на 2%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.