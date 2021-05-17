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220 миллионов с момента запуска и 25 миллионов в год
17.05.2021

220 миллионов с момента запуска и 25 миллионов в год

    • «Ростерминалуголь» планирует объем экспортной перевалки угля в 2021 году порядка 24-25 млн тонн. Таким прогнозом поделился с журналистами в ходе пресс-тура, посвященного 25-летию компании, директор по эксплуатации АО «Ростерминалуголь» Александр Стенин.

    «Прогноз сопоставим с 2020 годом. Прошлый год был замечательный, хоть и тяжелый. В прошлом году мы перевалили 26,5 млн тонн, – сказал А.Стенин. – Это стало возможным благодаря скорректированной работе с Октябрьской железной дорогой и непосредственно с руководством и коллективом станции Лужская».

    По словам А.Стенина, росту объемов перевалки угля также способствовал электронный документооборот, что сокращает обработку составов на вход и выход, и обработка длинносоставных поездов – до 96 условных единиц (вагонов).

    Как отмечают в компании, с момента начала эксплуатации терминала «Ростерминалуголь» отгрузил на экспорт 220 млн тонн угля.


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