«Волго-Балт» прогнозирует закрытие навигации

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с учетом вероятных дат появления льда и сроков ледостава прогнозирует окончание пропуска судов через шлюзы не позднее 15 ноября.

Со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (РОСГИДРОМЕТ) от 14 октября «Администрация «Волго-Балт» сообщает о наиболее вероятных датах появления льда:

на реке Свирь 21 ноября;

на реке Неве 24 ноября;

на озере Ильмень, реке Волхов, Чудском озере, озере Псковском, реке Великой 1921 ноября.

Наиболее вероятные сроки ледостава:

на Водораздельном канале 12 ноября;

на Белом озере 17 ноября;

на Верхней Шексне 15 ноября;

на Приладожских каналах 20 ноября.

«Администрация «Волго-Балт» просит учитывать эту информацию при планировании рейсов судов и, при необходимости, заблаговременно определить места отстоя/зимовки судов.