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«Волго-Балт» прогнозирует закрытие навигации
16.10.2019

«Волго-Балт» прогнозирует закрытие навигации


    • ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с учетом вероятных дат появления льда и сроков ледостава прогнозирует окончание пропуска судов через шлюзы не позднее 15 ноября.

    Со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (РОСГИДРОМЕТ) от 14 октября «Администрация «Волго-Балт» сообщает о наиболее вероятных датах появления льда:

    • на реке Свирь 21 ноября;
    • на реке Неве 24 ноября;
    • на озере Ильмень, реке Волхов, Чудском озере, озере Псковском, реке Великой 1921 ноября.

    Наиболее вероятные сроки ледостава:

    • на Водораздельном канале 12 ноября;
    • на Белом озере 17 ноября;
    • на Верхней Шексне 15 ноября;
    • на Приладожских каналах 20 ноября.

    «Администрация «Волго-Балт» просит учитывать эту информацию при планировании рейсов судов и, при необходимости, заблаговременно определить места отстоя/зимовки судов.


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