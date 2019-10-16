«Волго-Балт» прогнозирует закрытие навигации

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с учетом вероятных дат появления льда и сроков ледостава прогнозирует окончание пропуска судов через шлюзы не позднее 15 ноября.
Со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (РОСГИДРОМЕТ) от 14 октября «Администрация «Волго-Балт» сообщает о наиболее вероятных датах появления льда:
- на реке Свирь 21 ноября;
- на реке Неве 24 ноября;
- на озере Ильмень, реке Волхов, Чудском озере, озере Псковском, реке Великой 1921 ноября.
Наиболее вероятные сроки ледостава:
- на Водораздельном канале 12 ноября;
- на Белом озере 17 ноября;
- на Верхней Шексне 15 ноября;
- на Приладожских каналах 20 ноября.
«Администрация «Волго-Балт» просит учитывать эту информацию при планировании рейсов судов и, при необходимости, заблаговременно определить места отстоя/зимовки судов.