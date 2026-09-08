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Panamax’ы в Малом порту
08.09.2026

Panamax’ы в Малом порту

    • С июня по август Стивидорная компания «Малый порт» в бухте Врангеля (Находка) обработала 20 судов, из них 16 — класса Panamax, сообщили SeaNews в компании.

    «Панамаксы — крупнотоннажные суда, работа с которыми требует точного планирования и слаженности всей производственной цепочки. Подход судна, постановка к причалу, обработка грузовой партии, оформление, отправка в рейс — на каждом этапе важны скорость, безопасность и координация команды», — подчеркнул начальник погрузочно-перегрузочного комплекса Валерий Кудрявцев.

    Работа с Panamax’ами, отметили в порту, позволяет формировать крупные судовые партии, рационально использовать причальную инфраструктуру  поддерживать устойчивый ритм перевалки.

    Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»


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