Panamax’ы в Малом порту

С июня по август Стивидорная компания «Малый порт» в бухте Врангеля (Находка) обработала 20 судов, из них 16 — класса Panamax, сообщили SeaNews в компании.

«Панамаксы — крупнотоннажные суда, работа с которыми требует точного планирования и слаженности всей производственной цепочки. Подход судна, постановка к причалу, обработка грузовой партии, оформление, отправка в рейс — на каждом этапе важны скорость, безопасность и координация команды», — подчеркнул начальник погрузочно-перегрузочного комплекса Валерий Кудрявцев.

Работа с Panamax’ами, отметили в порту, позволяет формировать крупные судовые партии, рационально использовать причальную инфраструктуру поддерживать устойчивый ритм перевалки.

Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»