Panamax’ы в Малом порту

С июня по август Стивидорная компания «Малый порт» в бухте Врангеля (Находка) обработала 20 судов, из них 16 — класса Panamax, сообщили SeaNews в компании.
«Панамаксы — крупнотоннажные суда, работа с которыми требует точного планирования и слаженности всей производственной цепочки. Подход судна, постановка к причалу, обработка грузовой партии, оформление, отправка в рейс — на каждом этапе важны скорость, безопасность и координация команды», — подчеркнул начальник погрузочно-перегрузочного комплекса Валерий Кудрявцев.
Работа с Panamax’ами, отметили в порту, позволяет формировать крупные судовые партии, рационально использовать причальную инфраструктуру поддерживать устойчивый ритм перевалки.
Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»