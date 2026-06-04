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Первый с 2019 года круизник во Владивостоке

    • Морской порт Владивосток впервые с 2019 года принял круизный лайнер, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта. «Заход судна в порт Владивосток может стать стартом к восстановлению пассажиропотока и круизного туризма. Порт располагает всей необходимой для этого инфраструктурой», – отметили в Агентстве.

    До начала пандемии в 2020 году Владивосток был постоянным пунктом заходов круизных лайнеров. В 2019 году порт принял 19 круизных судов, на которых в город прибыло около 35 тысяч человек.

    Судно «Eastern Venus» принадлежит южнокорейской компании Duwon Shipping и выполняет международный рейс по маршруту Пусан — Сокчо — Владивосток — Сакаиминато — Пусан. Для туристов подготовлена экскурсионная программа по главным достопримечательностям и культурным объектам приморской столицы.

    «Eastern Venus» — лайнер длиной 183 м с семью видовыми палубами. На борту предусмотрено 270 кают различных классов, способных разместить до 720 пассажиров. На борту имеются три ресторана, спа-центр, бассейн, клуб, конференц-зал и магазины беспошлинной торговли. Обслуживанием гостей занимается экипаж из 180 человек, технические характеристики судна позволяют ему развивать скорость до 20,8 узла.

    Фото: Росморречфлот


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