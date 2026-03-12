Про импортозамещение в судовой электронике

О том, что реально удалось заменить, а что на сегодня остается критической зависимостью, читателям SeaNews рассказал президент компании «Навмарин» Алексей Мигалин.

Для российского судостроения и судоходства последние несколько лет стали временем кардинальных перемен. Санкционное давление, уход западных вендоров и разрыв логистических цепочек поставили отрасль перед жестким выбором: либо находить собственные технологические решения, либо остаться у причальной стенки. Сегодня уже можно подвести первые серьезные итоги: что действительно удалось заместить в судовой электронике, в каких сегментах мы по-прежнему зависимы от импорта и почему эта зависимость сохраняется.

Реальные успехи: где мы действительно заместили импорт

Яркий пример успешного импортозамещения — это переход на государственные электронные навигационные карты и системы их отображения. Программно-аппаратные комплексы NavCom Voyager, (разработка нашего предприятия НПП «НавМарин») на базе отечественного навигационного программного обеспечения ЭКС «Лоция ВВП» (разработка петербургской компании «ССГ Навигация») планомерно замещают импортные аналоги на судах внутреннего водного транспорта.

Ключевое преимущество — использование официальных государственных электронных навигационных карт формата S57 на отечественных системах, сертифицированных Российским Классификационным Обществом. Переход на российские навигационные комплексы означает полную независимость от иностранных картографических сервисов. Обновление карт идет по защищенным каналам, корректура выполняется с требуемой периодичностью, что обеспечивает безопасность и эффективность навигации речных и морских судов.

Второй важнейший успех — перевод рыбопромыслового флота на отечественную спутниковую группировку. С 1 января 2026 года вступил в силу приказ Минсельхоза, полностью исключающий использование британских спутниковых станций «Инмарсат» в качестве технических средств контроля на судах рыбопромыслового флота. Теперь данные о местоположении судов передаются в Отраслевую систему мониторинга (ОСМ) через российские спутниковые системы — «Гонец», «Ямал» и «Экспресс».

Критическая зависимость: где импорт все еще задает тон

Одна из острых проблем — элементная база. Российские производители средств судовой связи и навигации продолжают расширять линейку выпускаемого оборудования, но электронные компоненты по-прежнему остаются зарубежного производства из-за своей дешевизны, что непосредственно влияет на себестоимость продукции и, как следствие, её рентабельность.

В качестве примера также можно привести системы динамического позиционирования, автоматически удерживающие судно в заданной точке с помощью подруливающих устройств и главных движителей. Рынок здесь десятилетиями принадлежал норвежскому Kongsberg и немецкому Siemens. Создать полноценный отечественный аналог DP-системы — это задача не одного года. Здесь нужны не только алгоритмы, но и прецизионные датчики, высокоточные гидроакустические системы позиционирования, интегрированные с инерциальными навигационными системами. Пока, откровенно говоря, мы здесь в начале пути. Для работы на шельфе, в ледовых условиях, при бурении или подводном монтаже без импортных DP-систем обойтись крайне сложно.

Мы видим позитивные сдвиги со стороны двигателистов: например, «ОДК-Сатурн» активно развивает линейку судовых газотурбинных двигателей, включая двухтопливные агрегаты. Но одно дело — сам двигатель, и совсем другое — его «мозги» и сенсорика. Здесь предстоит огромная работа по созданию собственной линейки контроллеров и датчиков, совместимых с разными типами двигателей.

Почему зависимость сохраняется

Импортозамещение судовой электроники продолжается, процесс не стоит на месте. Решены вопросы навигационной картографии для внутренних водных путей и спутникового контроля за промысловым флотом. Появились отечественные судовые ГНСС-системы, работающие со спутниковыми группировками ГЛОНАСС/GPS и качественно новые решения по контролю судовой обстановки и связи при бедствии на ВВП РФ – цифровая система связи при бедствии ЦССБ.

Однако высокая зависимость сохраняется в части недорогих и качественных электронных компонентов, в системах динамического позиционирования и в датчиках для двигателестроения. Именно эти направления, согласно планам Минпромторга, должны получить приоритетное финансирование в ближайшие годы.

Главное, чтобы в этой гонке за технологический суверенитет мы не забывали про здравый смысл и экономику: судовладелец должен получить не просто отечественный прибор, а прибор надежный, удобный и доступный по цене. Тогда и импортозамещение состоится по-настоящему.

Фото: Навмарин

