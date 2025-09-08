Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти в октябре
08.09.2025

ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти в октябре

    • Заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя принял участие в заседании группы восьми стран-участниц, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. В состав группы восьми входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

    Стороны обсудили состояние и перспективы мирового рынка нефти. Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, они договорились произвести в октябре 2025 года корректировку добычи на 137 тыс. баррелей в сутки. Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объемов.

    Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года.

    Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 5 октября. На ней будет принято решение об уровне добычи нефти участниками соглашения в ноябре 2025 года.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.08.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-май 2025
    В деньгах поставки растут.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    11.06.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-март 2025
    Поставки в «деньгах» выросли
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    02.04.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь 2025
    Поставки выросли, но несущественно
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    05.08.2025
    «КазМунайГаз» экспортировал первую партию нефти в Венгрию
    Из порта Новороссийск через Хорватию
    ВенгрияЕвропаКазахстанНефть
    0
    09.07.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-апрель 2025
    Отгрузки сокращаются
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    03.02.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 11 месяцев 2024
    Почти 60% экспорта приходится на Францию
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.09.2025 FESCO об обслуживании Калининграда в рамках deep sea линии FBOL
    05.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 36, 2025
    05.09.2025 Президент РФ открыл крупнейший в России «сухой порт»
    04.09.2025 В ВМТП запустили портальный инспекционно-досмотровый комплекс
    04.09.2025 Казахстан Темир Жолы запускает перевозки подсолнечного масла во флекситанках
    02.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%
    Госрегулирование Показать всё
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •