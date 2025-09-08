ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти в октябре

Заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя принял участие в заседании группы восьми стран-участниц, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. В состав группы восьми входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Стороны обсудили состояние и перспективы мирового рынка нефти. Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, они договорились произвести в октябре 2025 года корректировку добычи на 137 тыс. баррелей в сутки. Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объемов.

Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года.

Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 5 октября. На ней будет принято решение об уровне добычи нефти участниками соглашения в ноябре 2025 года.

Фото: пресс-служба правительства РФ