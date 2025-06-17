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Миллионный контейнер на терминале «Белый Раст»
17.06.2025

Миллионный контейнер на терминале «Белый Раст»

    • Терминально-логистический центр «Белый Раст» (совместное предприятие ОАО «РЖД» и Группы компаний «Порт Ляонин») обработал свой миллионный контейнер, сообщили SeaNews в компании «РЖД Бизнес Актив», организовавшей его доставку.

    В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, генеральный директор АО «Ляонин Порт» Вэй Минхуэй, генеральный директор ООО «ТЛЦ «Белый Раст» Цзоу Гуанюй, руководители крупнейших российских операторских компаний.

    Перевозка перевозку миллионного контейнера выполнена «РЖД Бизнес Актив» в рамках собственного регулярного сервиса «Москва Express». Состав проследовал со станции Шэньян в китайской провинции Ляонин через погранпереход Забайкальск – Манчжурия. Экспедирование на территории Китая осуществлялось дочерней компанией FELB Shanghai, совместно с которой «РЖД Бизнес Актив» предоставляет полный комплекс 3PL-решений для грузоотправителей.

    «С самого начала этот проект задумывался как ключевой элемент развития Московского транспортного узла, способный обеспечить качественно новый уровень логистики в регионе. – Проект «Белый Раст» – одна из ключевых составляющих Стратегии развития холдинга РЖД. Он реализуется по поручению руководителей наших стран и является ярким примером российско-китайского сотрудничества. Миллионный контейнер – это наш новый рубеж, он подтверждает: движемся в правильном направлении, создаём условия для роста торговли, повышаем эффективность логистики и укрепляем партнёрские связи между нашими странами», – цитирует О.Белозёрова пресс-служба РЖД.

    Меморандум о реализации проекта был подписан в 2015 году, напомнили в РЖД. Уже в 2019 году с терминала отправился первый поезд, а в 2020 году здесь приняли первый регулярный состав из провинции Ляонин. На сегодня пропускная способность ТЛЦ «Белый Раст» составляет 400 тыс. TEU в год, доля рынка терминала в Московском транспортном узле соответствует 12%, «Белый Раст» занимает третье место среди терминалов узла.

    Как заявил генеральный директор «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев, в ближайшем будущем компания планирует увеличить количество контейнерных поездов, следующих на «Белый Раст» через Забайкальск, где «РЖД Бизнес Актив» реализует проект строительства нового контейнерного терминала на границе с Китаем.

    Фото: РЖД


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