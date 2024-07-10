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Производители судовых двигателей занижали данные о расходе топлива
10.07.2024

Производители судовых двигателей занижали данные о расходе топлива

    • Две дочерние компании японского инжинирингового холдинга Hitachi Zosen фальсифицировали данные об экономии топлива судовыми двигателями, которые они производят. Как сообщает Splash, в общей сложности недостоверные данные были заявлены в отношении почти 1,4 тыс. судовых двигателей, поставленных с 1999 года.

    «Почти у всех отобранных для проверки судовых двигателей данные о выбросах, в частности оксида азота, отличались от заявленных производителями параметров», – пишет издание.

    Власти Японии на фоне выявившихся фактов заявили о проверке всех крупных производителей судовых двигателей в стране на предмет подобной фальсификации.

    Ранее, в апреле этого года были выявлены факты фальсификации данных об экономии топлива в отношении 4 тыс. судовых двигателей производства другой японской машиностроительной корпорации, IHI Power Systems.

    В 2015 году были выявлены случаи фальсификации данных немецким автопроизводителем Volkswagen. Выяснилось, что на производстве намеренно программировали дизельные двигатели с турбонаддувом и впрыском (TDI) на активацию контроля выбросов только во время лабораторных испытаний. Таким образом, выбросы оксида азота с автомобилей соответствовали стандартам только во время нормативных испытаний, однако реально во время движения выбросы оксида азота превышали заявленные показатели в 40 раз.

    В 2011 году немецкая машиностроительная компания MAN выплатила штраф за вводящие в заблуждение данные о расходе топлива.

    В 2016 году финская инжиниринговая компания Wärtsilä сообщила об отклонениях при проведении ряда испытаний по измерению расхода топлива в центре поставок Wärtsilä в Триесте (Италия).

    Фото: Hitachi Zosen

     


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