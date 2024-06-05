«Дамоклов меч» над бизнесом

Новая модель расширенной ответственности производителей и импортеров заработала с 1 января этого года. Чем она обернется для участников бизнеса, разбирался старший юрист Юридической фирмы «Ремеди» Никита Тимошков в ходе организованной Viva Consult, Юридической фирмой «Ремеди» и ИАА SeaNews V Международной практической конференции «Shipping & digital. Опыт 2024» в Петербурге.

Механизм расширенной ответственности производителя и импортера действует с 2016 года. Это механизм экономического регулирования, согласно которому производитель или импортер товаров обязан обеспечить их утилизацию после использования и утраты потребительских свойств. С 1 января 2024 года правила существенно поменялись по процедуре и по «размерам» ответственности. Об этих изменениях и говорил спикер:

отчитываться по экосбору надо будет за весь объем продукции и упаковки;

за упаковку товара будет отчитываться производитель;

меняется срок наступления ответственности по экосбору;

те, кто производит или ввозит товары для собственных нужд, освобождены от экосбора;

импортеры должны оформлять банковскую гарантию на сумму экосбора или договор поручительства с утилизаторами;

появится реестр утилизаторов;

вводятся разные ставки экосбора в зависимости от экологичности товаров и упаковки;

«Даже если компания сама ничего не производила, но ввезла на территорию Российской Федерации товары и упаковку, а упаковка тоже может быть отдельным товаром, то такой импортер попадает под действие новых правил расширенной ответственности производителя, – сказал Н.Тимошков. – Кроме того, есть разница – ввозить из стран-членов Евразийского экономического союза или из стран, которые в этот союз не входят».

По словам спикера, под расширенную ответственность производителя попадают 16 групп товаров, 16 групп упаковки и еще 20 групп упаковки, которая ввезена из-за границы. «С 2025 года этот список увеличится в общей сложности на 780 позиций. В перечне порядка 340 листов – просто таблиц с категориями, товарами, которые попадают в Перечень товаров, подлежащих утилизации, – сказал Н.Тимошков. – Ощущение, что там есть практически все. Исключений буквально несколько. Вы не найдете там продукцию пищевую. Вы не найдете там продукцию для гособоронзаказа, продукцию, составляющую гостайну или помогающую обслуживать гостайну. При первом, беглом, взгляде, там есть вся упаковка – деревянная, пластиковая, текстильная, металлическая, комбинированная, любая».

Он особо подчеркнул, что к такой категории не относится продукция, которая произведена или ввезена на предприятие для собственных нужд, не на продажу. Кроме того, практически вся пищевая промышленность будет освобождена от экосбора, так как пищевые продукты и ранее отсутствовали в перечне, но за упаковку будет обязан отчитываться ее производитель. Импортеры, в свою очередь, обязаны обеспечивать утилизацию упаковки, в которую упакован ввозимый товар, даже если сам товар не включен в Перечень товаров, подлежащих утилизации

До 2023 года обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров возникала у производителей товаров с даты первой продажи, но теперь дата наступления ответственности – день отгрузки товаров или упаковки, дата ввоза или дата продажи.

Как отметил Н.Тимошков, есть три способа утилизации:

организовать собственные объекты по утилизации отходов от использования товаров/упаковки товаров;

заключить договор с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;

уплатить экологический сбор.

Далее он подробно разъяснил нормативы утилизации. Ей подлежат 100% произведенной упаковки, но переход к полной утилизации отходов от произведенной упаковки будет поэтапный:

в 2024 году — по нормативам;

в 2025 году — 55% массы произведенной или импортированной упаковки;

в 2026 году — 75% массы произведенной или импортированной упаковки;

с 1 января 2027 года — 100% объема произведенной или ввезенной упаковки.

«То есть, если предприятие производит 100 единиц условных картонных коробок, то в 2025 году оно должно уничтожить условно 55 единиц, – пояснил Н.Тимошков. – Фактически повышающий коэффициент означает то, что производителю или импортеру будет сложно самостоятельно справляться с большим объемом утилизации – нужны территории и мощности, проще заплатить утилизационный сбор или заключить договор с оператором-утилизатором».

«В прошлом году была проблема – целые ассоциации компаний, заявляющих себя как утилизаторы, существовали только на бумаге. Это буквально было чистое поле с бочкой, где можно было сжечь мусор, – и это завод по утилизации. По бумагам проходило так. Сейчас правила поменялись. Чтобы попасть в реестр утилизаторов, нужно действительно обладать мощностями, – сказал спикер. – Нужно отчитываться ежеквартально о том, сколько договоров на утилизацию вы заключили, какое количество товара и упаковки вы по этим договорам получили и какое количество вторичного сырья у вас получилось на выходе. Росприроднадзор, который будет контролировать в том числе реестр утилизаторов, прекрасно знает основные, условно, конвейеры, основные мощности, заводы по переработке. Поэтому сейчас позиция такая, что в реестр утилизаторов попасть непросто. Если утилизатор в него попал, вылететь из него очень просто».

Также он обратил внимание на сроки отчетности. Что важно: за 2023 год надо было отчитаться по старым правилам, до 15 апреля 2024 года, за 2024 год нужно будет отчитаться до 15 апреля 2025 года. То есть, за 2023 год, как и раньше, нужно было отчитываться по количеству реализованных товаров и упаковки. А с 2024 — за весь объем произведенной или ввезенной в РФ продукции.

«И, к сожалению, мы, юристы, ожидаем большой ажиотаж. В марте 2025, когда сроки начнут гореть, когда люди начнут бегать – мы не подумали об этом вопросе заранее, отчетность сформировали плохо или не сформировали вовсе, бюджет на сборы не заложили, а сейчас, пожалуйста, спасите-помогите. Это Дамоклов меч над всеми участниками бизнеса, – продолжил Н.Тимошков. – Поэтому заранее обращаем внимание широкой общественности на этот вопрос. Норматив утилизации повысится с 1 января 2025 года и будет повышаться каждый год. То есть с 1 января 2027 года норматив утилизации упаковки будет составлять 100%. Вопрос уже насущный, мы уже отстаем и с этим уже надо что-то делать».

Фото: SeaNews