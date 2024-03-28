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Транснефть поставила оборудование для «Усть-Луга Ойл»
28.03.2024

Транснефть поставила оборудование для «Усть-Луга Ойл»

    • В марте этого года предприятие ПАО «Транснефть» АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (ТНН) изготовило и поставило заказчику АО «Усть-Луга Ойл» шесть центробежных насосных агрегатов.

    Как сообщает пресс-служба «Транснефти», насосы НД 1500-50 произведены в рамках реализации программы импортозамещения. Они отличаются высокими показателями КПД, порядка 88%, и низким значением кавитационного запаса – 3 м. По данным показателям оборудование превосходит зарубежный аналог.

    Разработка конструкторской документации и освоение нового типоразмера центробежных насосных агрегатов (АНДЕ 1500-50-400/300-55-У2) проведена собственными силами завода. Разработка, изготовление, испытания и подготовка технологической цепочки для производства насосов заняли два года.

    Договор на изготовление и поставку шести единиц нового насосного оборудования между АО «ТНН» и АО «Усть-Луга Ойл» был заключен в феврале 2023 года. Отгрузка насосных агрегатов выполнена с опережением срока. В настоящее время специалисты отдела сервисного обслуживания ООО «УДМ» ведут шеф-монтажные работы по установке насосных агрегатов на объекте заказчика, отметили в компании.

    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ грузооборот АО «Усть-Луга Ойл» в 2023 году составил 6,2 млн тонн нефтепродуктов (минус 72,5% к уровню 2022 года). Снижение связано с приостановкой перевалки на терминале.

    Фото: «Металлоснабжение и сбыт»


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