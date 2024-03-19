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Новый резидент ТОР «Хабаровск» построит индустриально-логистический парк
19.03.2024

Новый резидент ТОР «Хабаровск» построит индустриально-логистический парк

    • Компания R1 development построит на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» оснащенный необходимой инфраструктурой индустриально-логистический парк. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) новый резидент ТОР инвестирует в проект более 704 млн рублей. Ввод объекта намечен на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

    Индустриально-логистический парк нового поколения, в основе которого принципы устойчивого развития ESG, разместится на участке 3,4 га на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Полезная площадь составит почти 1,2 га.

    По словам заместителя председателя правительства края – министр экономического развития Хабаровского края Виктора Калашникова, заявлены инвестиции в размере 704 млн рублей. По завершении проекта промышленным компаниям, в первую очередь Хабаровска, будут предложены площади в аренду.

    «Инвестор уже заявил о потребности в инфраструктуре: электро-, газо- и водоснабжении, водоотведении», – отметил он.

    Отмечается, что парк, назвать который планируется «Дружба. Хабаровск», станет третьим индустриальным парком в Хабаровском крае, размещенным на территории опережающего развития. Первый в регионе индустриальный парк «Авангард», давший название площадке ТОР, был основан в 2015 году и пока остается самым крупным: полезная площадь свыше 18,4 га. Второй индустриальный парк «Вектор», площадью более 2,7 га, расположился на одноименной площадке.

    В 2022 году стало известно о намерениях инвестора его построить, а в январе 2024 года ООО «Вектор» уже приступило к операционной деятельности. О высокой востребованности индустриальных парков в Хабаровском крае говорят цифры: «Авангард» заполнен на 95%, «Вектор» – уже на 47%, добавил В.Калашников.

    В Хабаровском крае проекты реализуют 104 резидента ТОР «Хабаровск». Объем заявленных инвестиций – 304,8 млрд рублей, создается 13 345 рабочих мест. Фактически в экономику края вложено 200,9 млрд рублей, создано 6 648 рабочих мест. 

    Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)


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