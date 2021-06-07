21 млрд на СПГ-терминал на Камчатке

В создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинской Камчатский край будет инвестировано более 21 млрд рублей. Соответствующее постановление от 2 июня 2021 года №855 подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Согласно документу, средства направят на строительство подходного канала к морскому порту, где будет осуществляться перевалка. Длина сооружения – более 6 км. Начать его использование планируется в 2023 году. После ввода в эксплуатацию объект останется в федеральной собственности.

Комплекс в бухте Бечевинской предназначен для перегрузки СПГ с газовозов ледового класса, следующих из района Обской губы, на газовозы без ледового усиления, которые будут доставлять газ потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть газа пойдет на обеспечение коммунальных нужд Камчатского края.

Ожидается, что новый терминал позволит ежегодно перегружать около 21,7 млн тонн СПГ, говорится в документе.

По итогам рабочей поездки М.Мишустина на Дальний Восток в августе прошлого года председатель правительства поручил заключить госконтракты, необходимые для реализации проекта. Решение о выделении средств М.Мишустин озвучил сегодня в ходе совещания с вице-премьерами.

Запуск терминала позволит диверсифицировать поставки российского СПГ, нарастить грузооборот в акватории Северного морского пути, а также удовлетворить потребности Камчатского края в голубом топливе, отмечается в сообщении.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «Новатэк» и TotalEnergies SE подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в ООО «Арктическая Перевалка» – операторе двух перегрузочных комплексов СПГ, строящихся на Камчатке и в Мурманской области.