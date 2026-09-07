Введен в эксплуатацию проект «Восток Ойл»

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта «Восток Ойл», сообщила пресс-служба Кремля. Первая нефть новой нефтяной провинции была загружена в порту «Бухта Север» на арктический танкер «Валентин Пикуль».

«Реализация проекта «Восток Ойл» – это часть большой работы по развитию Сибири, Арктики, Дальнего Востока, в том числе по созданию Трансарктического транспортного коридора. Он объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний Восток, откроет короткий и выгодный и, что крайне важно в нынешних непростых условиях международной обстановки, надёжный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам, позволит нам запускать новые крупные энергетические и другие проекты в Арктике, наращивать индустриальную, сырьевую, производственную базу этого региона – не только добывать, но и перерабатывать здесь природные ресурсы», – сказал Президент.

«Для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору создаются новые ледоколы и суда ледового класса. Уже к 2030 году отечественный ледокольный флот пополнят три серийных универсальных атомных ледокола проекта «Арктика» и сверхмощный атомный ледокол «Россия» проекта «Лидер». Одновременно развивается грузовой и аварийно-спасательный флот, спутниковая группировка. Модернизируется логистическая инфраструктура портов Балтийского, Баренцева, Карского морей, Тихого океана» – цитирует В.Путина пресс-служба Кремля.

«В нашей повестке – интеграция арктических морских терминалов с железнодорожными и внутренними водными путями, расширение возможностей для бесперебойного северного завоза в арктические регионы, для каботажных и транзитных перевозок, чтобы сюда приходили грузы из Центральной России, Урала, Сибири, а обратно шли импортные товары» – отметил Президент.

«Мы будем и дальше системно и последовательно формировать современное удобное логистическое пространство арктических и дальневосточных регионов», – подчеркнул В.Путин.

«Проект «Восток Ойл» – это новая нефтяная провинция мирового масштаба с ресурсной базой более 7 миллиардов тонн высококачественной нефти с низким содержанием серы – от 0,01 до 0,1 процента», – рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин, который вышел на связь с территории порта «Бухта Север».

В настоящий момент, сообщил он, введены в эксплуатацию более двух тысяч скважин из 12 тыс. проектных. Для транспортировки нефти построен магистральный нефтепровод Ванкор – Пайяха – «Бухта Север» протяжённостью 790 км. Его проектная мощность составляет 100 млн тонн нефти в год.

«БольшАя часть нефтепровода (414 километров) выполнена в двухниточном исполнении – отметил И.Сечин. – Выполнен переход нефтепровода под дном реки Енисей протяжённостью 6 километров. Спроектирована и построена специальная защитная дамба, которая гарантирует круглогодичную работу порта в условиях ледовых торосов. Мы уже убедились в надёжности работы дамбы этой весной при сильном ледоходе».

На сегодняшний момент портовый комплекс проекта включает нефтеналивной причал, два грузовых причала, причал портофлота, 14 резервуаров по 30 тыс. тонн для накопления и хранения нефти, на полное развитие предусмотрено 102 резервуара.

«Ввод в эксплуатацию проекта «Восток Ойл» обеспечит отгрузку потребителям 30 миллионов тонн нефти уже во второй половине следующего года. К 2030 году по проекту увеличение поставок составит до 50 миллионов тонн. Дальнейшее развитие проекта позволит увеличить поставки на рынок до 100 миллионов тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры», – сказал глава «Роснефти».

Жизненный цикл проекта рассчитан на столетия, а с доразведкой он может быть увеличен в разы, – подчеркнул И.Сечин.

Фото: пресс-служба Кремля, «Роснефть»