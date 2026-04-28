Зерновой терминал КСК начал принимать зерно с судом река-море

Зерновой терминал КСК в Новороссийске ввел в эксплуатацию судоразгрузочную машину, которая позволит принимать экспортные зерновые грузы с судов класса «река-море» с последующей перевалкой в океанские балкеры, сообщили SeaNews в Группе «Дело». Ранее терминал разгружал зерно только с автомобильного и железнодорожного транспорта.

Мощность судоразгрузочной машины составляет 400 тонн в час. Новая схема работы предусматривает доставку партий зерна малотоннажным флотом из портов Волго-Донского и Азово-Черноморского бассейнов с последующей перевалкой через КСК на океанские балкеры.

Развитие маршрута «внутренние водные пути – Новороссийск (КСК) – океанские суда» позволяет перераспределить часть грузопотока с загруженных в южном направлении железной и автомобильных дорог на внутренний водный транспорт и каботаж, а также снизить зависимость от рейдовой перевалки в районе порта Кавказ и увеличить спрос на флот класса «река-море».

«Мы формируем дополнительный устойчивый канал поставок на ключевое для экспорта зерна южное направление. Запуск нового сервиса призван расширить возможности наших клиентов и снизить нагрузку на инфраструктуру региона, в том числе в пиковый сезон. Мы неизменно стремимся укреплять позиции КСК как лидера зерновой перевалки в России», – отметил генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

