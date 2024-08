NYK отфрахтовал свой первый балкер на метаноле

NYK Bulk & Projects Carriers Ltd. и NYK Group заключили базовое тайм-чартерное соглашение с Kambara Kisen Co., Ltd. на балкер, оснащенный двухтопливным двигателем, способным работать на метаноле.

В настоящее время судно строится на верфи Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. в префектуре Хиросима. Сдача намечена на весну 2025 года. Это будет первый балкер на метаноле в составе флота NYK.

В качестве основного топлива судно будет использовать биометанол и экометанол, произведенный из водорода и уловленного углекислого газа. За счет использования метанола NYK рассчитывает существенно снизить выбросы парниковых газов.

Основные характеристики судна:

длина – 200 м,

ширина – 32,35 м,

высота борта – 19,15 м,

осадка – 13,8 м,

дедвейт – 65,7 тыс. тонн,

вместимость – 81,5 тыс. куб. м.

Фото: NYK