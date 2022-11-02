Активизация МТК «Север-Юг» привлекла дополнительные грузы в порты Астрахани

Несмотря на снижение объемов перевалки в первой половине 2022 года, по итогам 9 месяцев за счет активизации перевозок по МТК «Север-Юг» удалось достичь показателей прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. Объем перевалки за период январь-сентябрь составил 2,1 млн тонн. По мнению правительства области, складывающаяся тенденция позволяет ожидать увеличение темпа роста грузооборота.

На отдельных грузовых терминалах Астраханской области показатели перевалки контейнеров за 9 месяцев текущего года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общий объем перевезенных контейнеров за указанный период составил 57,8 тыс. тонн. На 84% увеличилась перевалка цемента, на 97% – перевалка контейнеров, в 2 раза – перевалка химических изделий и удобрений, почти в 4 раза – перевалка бумаги и более чем в 7 раз – перевалка металла.

Отмечается, что объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. Портовый комплекс Астраханской области имеет стабильный внешнеторговый оборот с Исламской Республикой Иран. Около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. Грузы из России в Иран также доставляются через Астрахань железнодорожным транспортом транзитом по территории Азербайджана.

Транскаспийский маршрут МТК «Север-Юг» будет очень востребован для поставок из таких стран как Иран, Индия, Бангладеш, Пакистан, Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, надеются в правительстве области. Формирование новых грузопотоков подтверждается увеличившимся спросом на поставку грузов через грузовые терминалы региона.

Фото: портал правительства Астраханской области