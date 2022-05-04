Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют

Северо-Западное таможенное управление проинформировало о переподчинении Балтийского таможенного поста (центра электронного декларирования).

Как сообщили SeaNedws в СЗТУ, в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 22 апреля 2022 года №316 «О совершенствовании структуры Балтийской и Северо-Западной электронной таможен и внесении изменений в приложение к приказу ФТС России от 6 ноября 2018 г. № 1783»с 12 октября 2022 года Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования) Балтийской таможни будет переподчинен Северо-Западной электронной таможне.

При этом Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования) не изменяет своего местонахождения и располагается по прежнему адресу: 191167, Санкт-Петербург, муниципальный округ Лиговка-Ямская, ул. Кременчугская, д. 21, корп. 2, стр. 1.

Таможенному посту присваивается код таможенного органа: 10228020.