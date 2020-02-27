Национальность моряка как фактор заработной платы

Как национальность влияет на уровень зарплаты в морской индустрии, решили проанализировать в MaritimeZone.

По мнению экспертов агентства, при желании и трудолюбии можно продвигаться по карьерной лестнице и таким образом увеличивать свою заработную плату, однако встречаются проявления дискриминации, на которые морякам сложно повлиять.

Между моряками из разных стран еще существуют, и иногда существенные, разрывы в заработной плате.

Тенденции неравенства

Наиболее высокая заработная плата выплачивается комсоставу из США и стран ЕС в оффшорном и нефтегазовом флоте;

Зарплаты офицеров из стран, не входящих в ЕС, из Индии и Азии вполне сопоставимы;

Дискриминация в уровне заработной платы ярче проявляется среди рядовых и младших офицеров:

Например, зарплата палубного кадета из Азии на нефтяном танкере будет составлять порядка $400 в месяц, в то время как гражданину США за ту же работу предложат $950;

Неравенство прослеживается и в условиях работы:

Например, вряд ли найдется европейский моряк, который согласится провести 9 месяцев на борту танкера-химовоза. Между тем, это – типичное условие контракта для азиатской команды. Рядовые часто продлевают контракты, пытаясь заработать больше денег для своих семей, отмечают в MaritimeZone.

Рядовые из США и ЕС практически исчезли с судов, ходящих под «удобными флагами». Их вытеснила более дешевая и лояльная рабочая сила из Азии и Восточной Европы.

Национальный состав морского сообщества

По данным Международной палаты судоходства (ICS), на данный момент выделяются 5 основных круинговых стран, которые обеспечивают основной приток офицеров и рядовых на суда:

Филиппины (мировой лидер по обеспечению торгового флота рядовым составом);

Китай (крупнейший поставщик офицеров в мире, и вторая страна в рейтинге по количеству рядовых);

Индонезия;

Россия;

Украина. По данным MaritimeZone, всего в мире 1 647 500 моряков, из которых 774 000 – офицеры и 873 500 – рядовые. В настоящее время на круинговом рынке существует дефицит офицеров – примерно 16 500 – и переизбыток рядовых – порядка 119 000 человек.



Размер заработной платы Сообщество моряков состоит в основном из пяти национальностей. Среднестатистический экипаж судна судовладельцев из ЕС или США, как правило, выглядит так:

Старшие офицеры – соотечественники судовладельцев;

Остальные офицерские позиции занимают квалифицированные офицеры из Восточной Европы, Индии или Азии;

Рядовые из азиатских стран.

Выводы

Минимальная ставка заработной платы для моряков из стран Азии ниже, чем у моряков из других стран, но чем лучше вакансия, тем меньше вероятность разделения по национальному признаку;

Несмотря на то, что в целом ставки заработной платы совпадают, офицеры-граждане ЕС или США при прочих равных чаще получают более высокую зарплату;

Требования к знаниям и опыту работы для старших офицеров часто не оставляют места для этнических предпочтений. Но есть исключения, связанные с безопасностью, например, капитаны – норвежцы для работы на судах вблизи буровых платформ в Северном море;

Существуют также специальные правила, ограничивающие количество иностранных моряков, работающих под национальными флагами. Некоторые страны вводят также другие правила (требования к дипломам и сертификатам), которые ограничивают количество иностранных экипажей. А вот правительство Великобритании наоборот предложило в ноябре 2019 года запретить практику разных базовых ставок для граждан Великобритании и иностранных моряков.

По материалам сайта Maritime-zone.com