Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Национальность моряка как фактор заработной платы
27.02.2020

Национальность моряка как фактор заработной платы

    • Как национальность влияет на уровень зарплаты в морской индустрии, решили проанализировать в MaritimeZone.

    По мнению экспертов агентства, при желании и трудолюбии можно продвигаться по карьерной лестнице и таким образом увеличивать свою заработную плату, однако встречаются проявления дискриминации, на которые морякам сложно повлиять.

    Между моряками из разных стран еще существуют, и иногда существенные, разрывы в заработной плате.

                Тенденции неравенства 

    • Наиболее высокая заработная плата выплачивается комсоставу из США и стран ЕС в оффшорном и нефтегазовом флоте;
    • Зарплаты офицеров из стран, не входящих в ЕС, из Индии и Азии вполне сопоставимы;
    • Дискриминация в уровне заработной платы ярче проявляется среди рядовых и младших офицеров:

    Например, зарплата палубного кадета из Азии на нефтяном танкере будет составлять порядка $400 в месяц, в то время как гражданину США за ту же работу предложат $950;

    • Неравенство прослеживается и в условиях работы:

    Например, вряд ли найдется европейский моряк, который согласится провести 9 месяцев на борту танкера-химовоза. Между тем, это – типичное условие контракта для азиатской команды. Рядовые часто продлевают контракты, пытаясь заработать больше денег для своих семей, отмечают в MaritimeZone.

    • Рядовые из США и ЕС практически исчезли с судов, ходящих под «удобными флагами». Их вытеснила более дешевая и лояльная рабочая сила из Азии и Восточной Европы.

                  Национальный состав морского сообщества

    По данным Международной палаты судоходства (ICS), на данный момент выделяются 5 основных круинговых стран, которые обеспечивают основной приток офицеров и рядовых на суда:

    • Филиппины (мировой лидер по обеспечению торгового флота рядовым составом);
    • Китай (крупнейший поставщик офицеров в мире, и вторая страна в рейтинге по количеству рядовых);
    • Индонезия;
    • Россия;
    • Украина.

      По данным MaritimeZone, всего в мире 1 647 500 моряков, из которых 774 000 – офицеры и 873 500 – рядовые. В настоящее время на круинговом рынке существует дефицит офицеров – примерно 16 500 – и переизбыток рядовых – порядка 119 000 человек.
       
             Размер заработной платы

      Сообщество моряков состоит в основном из пяти национальностей. 

      Среднестатистический экипаж судна судовладельцев из ЕС или США, как правило, выглядит так:

    • Старшие офицеры – соотечественники судовладельцев;
    • Остальные офицерские позиции занимают квалифицированные офицеры из Восточной Европы, Индии или Азии;
    • Рядовые из азиатских стран.

      Национальность моряка как фактор заработной платыНациональность моряка как фактор заработной платы
                Выводы

    • Минимальная ставка заработной платы для моряков из стран Азии ниже, чем у моряков из других стран, но чем лучше вакансия, тем меньше вероятность разделения по национальному признаку;
    • Несмотря на то, что в целом ставки заработной платы совпадают, офицеры-граждане ЕС или США при прочих равных чаще получают более высокую зарплату;
    • Требования к знаниям и опыту работы для старших офицеров часто не оставляют места для этнических предпочтений. Но есть исключения, связанные с безопасностью, например, капитаны – норвежцы для работы на судах вблизи буровых платформ в Северном море;

    Существуют также специальные правила, ограничивающие количество иностранных моряков, работающих под национальными флагами. Некоторые страны вводят также другие правила (требования к дипломам и сертификатам), которые ограничивают количество иностранных экипажей. А вот правительство Великобритании наоборот предложило в ноябре 2019 года запретить практику разных базовых ставок для граждан Великобритании и иностранных моряков.

      

    По материалам сайта Maritime-zone.com

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.02.2020
    РЖД индексирует зарплаты
    С 1 марта оплата труда работников АОА «РЖД» будет проиндексирована на 2%. Об этом сообщил генеральный директор – […]
    ЗарплатаИндексацияколлективный договорРЖД
    0
    29.01.2020
    Как и зачем вымораживают суда
    Мороз отнюдь не мешает, а даже наоборот способствует одной технологии, которая практикуется только в России и нигде больше […]
    выморозкаДальний Востокзимаинтересные факты
    0
    10.01.2020
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам 11 месяцев 2019 года перевозки грузов российским транспортом выросли на 2%, составив 7,58 млрд тонн. Рост […]
    2019АвтотранспортМорской транспортТранспортный сектор
    0
    30.01.2020
    В море за большими деньгами
    Для обывателей профессия моряк окутана романтикой. Но так ли уж все романтично, помимо возможностей покорять бесконечные пространства, видеть другие […]
    ЗарплатаМорской транспортморяки
    0
    03.02.2020
    Грузооборот российского транспорта
    Итоги 2019 года
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортГрузооборот
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.02.2020 Контейнерооборот портов Италии
    26.02.2020 Контейнерооборот Украины
    25.02.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.02.2020 Порты-мультимиллионеры
    25.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2020
    21.02.2020 Контейнерооборот Южной Кореи
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ